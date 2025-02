Peste suina, con 5 nuovi casi in Piemonte il totale va a 701

Anche nell'ultima settimana sono 5 i nuovi casi di Peste suina africana tra i cinghiali accertati dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta: tre in provincia di Alessandria, a Costa Vescovato (primo caso), Grondona e Isola Sant'Antonio (due); due in provincia di Novara: uno a Cerano, uno a Trecate (due). Non sono state rilevate nuove positività in Liguria. Il totale in Piemonte cresce a 701 casi, non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli Con il caso di Costa Vescovato è aggiornato a 171, in Piemonte e Liguria, il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.