CONTI IN CORSIA

Mezzo miliardo per i gettonisti.

Al Piemonte il record di spesa

La sanità piemontese da sola ha utilizzato un quarto dei professionisti forniti dalle coop in tutto il Paese. Dalle casse della Regione nel 2024usciti oltre 115 milioni per pagare i medici (e gli infermieri) esterni. Anac: "Contratti particolarmente onerosi"

Poco meno di mezzo miliardo di euro, tanto si è speso lo scorso anno in Italia per i medici e infermieri a gettone. Ad aprire la classifica delle regioni in cui maggiore è stato il ricorso ai gettonisti e quindi l’esborso è arrivato a cifre da record è il Piemonte con un importo complessivo che supera i 115 milioni, pari al 25% della spesa totale nazionale. Insomma, un quarto dei gettonisti (compresi, come detto, gli infermieri anche se il grosso della spesa riguarda i medici) che hanno operato sul territorio nazionale nel 2024 è stato utilizzato dalla sanità piemontese cui spetta il non certo invidiabile primato neppure scalfito dalla seconda Regione per quantità di denaro speso, ovvero la Lombardia che si è fermata alla soglia del 105 milioni e una percentuale del 22,95%.

Nel dettaglio a spendere di più per i soli medici è stato il Veneto, seguito dalla Sicilia e dal Piemonte che anche in questo caso non è andato sotto il 20% del totale nazionale del camici bianchi forniti dalle cooperative e società di servizi. Ma proprio in questo caso il divario con la Lombardia è abissale, visto che al di là del Ticino per i soli medici si è speso soltanto 483mila euro pari all’1% rispetto al totale nazionale, mentre l’esborso per gli infermieri al sistema sanitario lombardo è costato poco meno di 5 milioni.

Quelli contenuti nel rapporto dell’Anac, l’agenzia nazionale anticorruzione sono dati che pur non sorprendendo più di tanto, non possono che far suonare l’ennesimo allarme per la tenuta dei conti delle Regioni, in particolare quelle già in affanno da tempo, com’è il caso del Piemonte. Ecco perché quel primato negativo pesa ancor di più nell’unica regione del Nord dove il ricorso ai costosi gettonisti ha raggiunto livelli di spesa da far tremare i polsi. Basta notare il divario tra gli oltre 115 milioni usciti dalle casse piemontesi rispetto a meno della metà della spesa sostenuta dalla Toscana (56,738 milioni) per non dire dell’Emilia-Romagna (29 milioni) o del già citato Veneto che si è fermato a 15 milioni.

E proprio l’Anac, lo scorso anno, insieme all’Ispettorato del lavoro aveva effettuato moltissime ispezioni in tutto il Paese e proprio in Piemonte erano emerse situazioni tali da portare la stessa Autorità a bacchettare più di un’Asl imponendo rigidi correttivi al sistema di impiego dei gettonisti. In alcuni casi erano stati avviati anche procedimenti penali nei confronti di alcune cooperative, soprattutto per quanto riguarda l’ipotesi di intermediazione di manodopera, vietata per legge. In un caso, quello dell’Asl di Alessandria si era corso il rischio di un improvviso abbandono del servizio di una cooperativa oggetto di indagine, poi scongiurato con l’intervento della Regione e del prefetto.

È lo stesso presidente di Anac, Giuseppe Busia, a ricordare che “come Autorità, siamo intervenuti, fra i primi, anche di fronte al Parlamento e al Governo, a segnalare il fenomeno dei cosiddetti medici a gettone, la crescente esternalizzazione del personale sanitario, caratterizzata da contratti particolarmente onerosi per le amministrazioni, in cambio di servizi non adeguati, spesso con rischi per la salute dei pazienti”. Busia sottolinea, inoltre, come, il fenomeno rappresenti “un progressivo impoverimento degli organici, perché medici ed infermieri in più casi preferivano lasciare il proprio impiego, attratti dalle più elevate remunerazioni riconosciute per le prestazioni di carattere interinale. Tutto questo, dando vita ad un circolo vizioso, a causa di una irragionevole concorrenza fra le diverse Asl, come emerge dalla nostra indagine conoscitiva”.

Un fenomeno degenerato con un ricorso abnorme a questa tipologia di professionisti che oltre a pesare moltissimo sulle casse dei sistemi sanitari regionali ha provocato e continua a provocare una distorsione del mercato rispetto ai professionisti. “Ospedali e Asl – aggiunge il presidente di Anac – dispongono di eccellenti risorse professionali che, tuttavia, in molti casi non sono adeguatamente valorizzate e, anzi, sono spesso spinte verso altri approdi, privando le amministrazioni del loro patrimonio più prezioso”.