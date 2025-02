SANITÀ

Reperibile ma non disponibile: l'ambulanza parte senza medico

Contratti differenti alla base della situazione in Piemonte. I casi paradossali dei rimpiazzi negati senza sanzioni. Tra abnegazione di professionisti e beghe corporative, urge un riordino profondo. "Silurato" Ghiselli. Incognita sul successore

Dopo aver discusso mesi sugli algoritmi da usare a bordo delle ambulanze, servirebbe trovarne uno capace di risolvere i problemi dell’Emergenza 118 ormai più numerosi delle barelle, per non dire dei medici in tuta arancione. Proprio su questi ultimi si addensano questioni irrisolte, normative tra loro confliggenti, contratti diversi, questioni di orario e di soldi, e non poco altro ancora da dipingere un quadro dove la confusione fa rima con la preoccupazione.

Come potrebbe essere altrimenti, per esempio, di fronte ai fatti che raccontano di turni di reperibilità pronti a svanire per un banale rifiuto senza neppure lo spauracchio di una sanzione, o ancora davanti a non dichiarate ma ormai palesi guerre intestine al servizio in cui ad essere contese sono le prestazioni aggiuntive per la loro superiore remunerazione?

Ha dell’incredibile, ma la possibilità di rispondere negativamente alla richiesta di coprire un turno rimasto all’improvviso senza medico è prevista, nonché non di rado utilizzata, per la gran parte dei professionisti in servizio nel 118 del Piemonte, ovvero i medici convenzionati il cui rapporto di lavoro con il sistema sanitario regionale è, per molti aspetti, equiparabile a quello dei medici di famiglia. Le testimonianze raccolte dallo Spiffero tra gli stessi operatori confermano come questa pratica non rappresenti rare eccezioni. Qualcuno accusa improvvise indisposizioni, ma è un di più.

Basta infatti dire di no alla richiesta e, pur essendo indicato nelle turnistica come reperibile, non si va incontro a nessun obbligo contrattuale, quindi nessuna sanzione. Certo dipende dalla coscienza del professionista e molti a quelle chiamate rispondono, ma è capitato che non sia andata così, lasciando scoperto il servizio o ingaggiando un domino con altri medici e magari altre centrali territoriali per ovviare al rifiuto. Che non può valere se il medico è uno dei pochi dipendenti, valendo la chiamata come un ordine di servizio da rispettare, salvo cause di forza maggiore.

Anche se fossero casi limite, e purtroppo non paiono esserlo specie in alcune aree della regione, sarebbero già una delle tante ragioni alla base della necessità di mettere ordine, finalmente, in un servizio di vitale (nel vero senso del termine) della sanità. Invece si è ancora di fronte a un’emergenza dell’Emergenza, fatta di pochi professionisti assunti, tanti convenzionati che di passare alle dipendenze non ne hanno la minima intenzione anche per la penalizzazione di non vedersi riconosciuta l’anzianità effettiva, e ancora di medici gettonisti a colmare parte di quella carenza di organico, ormai cronica.

Per fronteggiare la scarsità di professionisti, un po’ di tempo addietro, il Piemonte ha aperto alla possibilità per alcune categoria di camici bianchi ospedalieri di vestire, fuori dall’orario in corsi, la tuta arancione effettuando le cosiddette prestazioni aggiuntive. La risposta non è stata deludente, ma anche in questo caso non hanno tardato a spuntare questioni e veleni. C’è chi, tra i convenzionati, racconta di rientri anticipati dalle ferie per garantire il servizio in cambio della remunerata prestazione aggiuntiva, a scapito di chi potrebbe essere chiamato e ciò non avviene.

Premesso che in quest’intreccio di turni, dinieghi e rincorse c’è da perdere il filo e pure la testa, appare difficilmente opinabile l’urgenza per i vertici della sanità piemontese di mettere ordine in un settore che, certamente, soffre la carenza di personale, ma non pare alleviarla con un quadro a dir poco confuso e le cui conseguenze non possono che rischiare di ricadere sui cittadini. Alcune questioni, come quella del mancato riconoscimento dell’anzianità si servizio che frena moltissimo il passaggio alle dipendenze, attengono a decisioni del Governo, ma su altre la Regione può e dovrebbe agire. Dall’organizzazione dei Pronto Soccorso di riferimento dove anche piccole strutture potrebbero sgravare quelle maggiore dai codici meno gravi, passando per una pur non facile gestione delle diverse tipologie contrattuali dei medici per evitare casi come quelli citati.

Poco dopo la sua istituzione, Azienda Sanitaria Zero aveva inglobato l’Emergenza 118 nelle sue competenze e nella fase di avvio, sotto la guida del commissario Carlo Picco, era stato previsto un piano di riorganizzazione che aveva tra i suoi punti cruciali proprio l’incremento del personale dipendente. Nel frattempo il 118 ha perso il suo responsabile dell’elisoccorso, Roberto Vacca, passato a fare il primario all’ospedale di Pinerolo e non ancora sostituito, con l’interim affidato al direttore della centrale 118 di Alessandria Andrea Mina. Di altri abbandoni avevamo scritto non più tardi di un paio di mesi fa. Di questi giorni la lettera in cui il direttore generale di Azienda Sanitaria Zero, Adriano Leli, ha comunicato ufficialmente il mancato rinnovo nell’incarico al direttore dei Sistemi di Emergenza e Urgenza Gianluca Ghiselli, che tornerà a dirigere il Pronto Soccorso dell’ospedale di Asti, oltre a far parte dello staff medico delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Ancora non si sa chi arriverà al suo posto nella Super Asl, né se Leli sceglierà tra i professionisti del Piemonte o guarderà oltre i confini, magari verso il Lazio, per il nuovo responsabile del 118. Chiunque sarà, lo aspetta non poco e non semplice lavoro. Che non può aspettare oltre.