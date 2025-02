Bilancio del Piemonte, conclusa la discussione generale

l primo intervento nella discussione generale sul bilancio di previsione 2025-2027 della Regione è stato oggi quello della capogruppo M5s Sarah Disabato, che si è detta "offesa per l'assenza del presidente e degli assessori" e ha fatto un elenco di criticità, in particolare su sanità, assistenza e lavoro. Sempre per l'M5s, Alberto Unia ha rimarcato che "il bilancio sta in piedi grazie ai fondi del Pnnr, ottenuti dal governo Conte". Ha poi preso la parola la capogruppo Avs Alice Ravinale, dichiarando "perplessità sulla tenuta complessiva dei conti" ed esprimendo riserve su sanità, diritto allo studio, pari opportunità. Per Fabio Isnardi (Pd) il bilancio "presenta indubbie difficoltà, a cominciare dai tagli agli enti locali voluti dal governo nazionale, per non parlare di sanità, e trasporti". La capogruppo dem Gianna Pentenero ha affermato che "le giunte Bresso e Chiamparino hanno passato i loro anni di governo a cercare di ripianare il deficit sanitario provocato dal centrodestra". Vittoria Nallo (Sue) ha affermato che "la giunta si era presa una serie di impegni su screening prenatali, salute mentale, disturbi alimentari e misure di sostegno alla famiglia di cui in questo bilancio, non sembra esservi traccia". Sul fronte della maggioranza, Silvio Magliano della Lista Cirio ha chiarito che "non lasciamo indietro chi fa fatica, anzi prevediamo misure serie di sostegno". Il capogruppo Fdi Carlo Riva Vercellotti ha criticato "le rappresentazioni apocalittiche" dell'opposizione. "Non aumentiamo le tasse - ha affermato - teniamo i conti in ordine e investiamo sul futuro. Ben 31 sedute di Commissione sono state dedicate al bilancio, il dialogo c'è stato". L'esponente Fdi Roberto Ravello, presidente della Commissione Bilancio, ha affermato che "i numeri parlano chiaro: quasi 13 miliardi sulla Sanità, più di 150 milioni alle politiche per la famiglia, quasi 110 per il comparto energia, 116 per le borse di studio universitarie, oltre 500 per la formazione. E poi 210 per lo sviluppo sostenibile, 330 per il trasporto ferroviario, quasi 25 per parchi e aree protette, più di 22 per il turismo, 90 per la cultura. Tutto questo intervenendo sulla riduzione del debito, già tagliato di un miliardo nella scorsa legislatura".