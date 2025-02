Consiglio regionale, approvata la legge di stabilità

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato questo pomeriggio a maggioranza la legge di stabilità regionale. Tra gli emendamenti approvati, quello presentato dal capogruppo della Lega Fabrizio Ricca e contestato dalle minoranze, ma difeso dall'assessore al Welfare Maurizio Marrone, per la istituzione di un nuovo ente di gestione delle risorse regionali per il sociale. "Urge dotarci - ha detto Marrone - di un soggetto strumentale che assista a livello operativo la direzione del Welfare, per dare maggiore dignità alle politiche sociali e gestire in modo efficace i fondi del welfare". È stato anche deciso un contributo straordinario alla Fondazione Torino Musei di 1 milione di euro e al Museo Egizio di 2,7 milioni. Approvato anche un emendamento a favore del Forte di Fenestrelle da 100mila euro. Il contributo al Salone del libro di Torino è stato fissato in 1,3 milioni, mentre i ristori al commercio, con un emendamento presentato dall'assessore al Bilancio Andrea Tronzano, per i lavori al Colle di Tenda ammontano a 1 milione e per il prolungamento della linea 1 della metropolitana torinese in corso Francia sono di 400mila euro. Tronzano ha anche presentato un emendamento per eliminare la tassa sull'inquinamento sonoro degli aerei che circolano sulle città in modo da attrarre nuove compagnie aeree, norma peraltro non applicata neppure in precedenza. Dopo il via libera, avvenuto con i voti della maggioranza di centrodestra, i lavori proseguiranno ora affrontando il Bilancio di previsione 2025-2027 della Regione.