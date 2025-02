Disordini in carcere a Ivrea subito dopo Consiglio comunale

Disordini in carcere a Ivrea, nella serata di ieri, al terzo piano della struttura. A darne notizia è l'Osapp, l'Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria, secondo la quale i disordini sono iniziati dopo che un gruppo di detenuti italiani ha aggredito un nordafricano. Sono intervenuti in forze agenti della polizia penitenziaria da diversi istituti del Piemonte (Torino, Vercelli, Biella) per riportare la situazione sotto controllo. I detenuti hanno anche tentato di strangolare un agente di polizia penitenziaria, che è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale eporediese e dimesso con dieci giorni di prognosi. "Proprio ieri pomeriggio si era svolto all'interno dell'istituto di pena un Consiglio comunale straordinario della città di Ivrea - segnala l'Osapp - e in serata si sarebbe dovuta tenere una cena all'interno del carcere con tutte le autorità del Comune. Ciò non è stato possibile in ragione dei violenti disordini, tanto che le autorità sono state fatte uscire dal carcere in fretta e furia, vista la gravità della situazione". "È bene ricordare che l'Osapp ha già più volte denunciato la situazione fuori controllo in cui versa il carcere di Ivrea - spiega il segretario generale, Leo Beneduci - la sicurezza dell'istituto e la salvaguardia del personale di polizia penitenziaria non possono più essere rimandate. Chiediamo con urgenza l'adozione di provvedimenti straordinari e l'intervento del sottosegretario Delmastro e del ministro Nordio".