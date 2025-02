Nallo (Iv), "serve un'alternativa credibile alla destra"

"Il 74% degli elettori del Pd piemontese è favorevole a un accordo con tutte le forze alternative alla destra, inclusa Italia Viva. Un risultato che conferma la linea tracciata mesi fa da Matteo Renzi, quando indicava la necessità di una strategia ampia e inclusiva per contrastare la Meloni. Il popolo del Pd la pensa come noi e anticipa la sua dirigenza". A dirlo è la consigliera regionale di Italia Viva in Piemonte Vittoria Nallo. "Serve un'alleanza ampia e pragmatica - aggiunge Nallo - per costruire una vera alternativa. Dobbiamo iniziare a ragionare con tutte le forze di opposizione su proposte concrete per il futuro del Piemonte, a partire dalla sanità. Le prime crepe nella maggioranza in Regione, che stanno emergendo in questi giorni di bilancio, impongono un salto di qualità da parte di tutti, per offrire ai cittadini un'alternativa credibile all'attuale maggioranza" conclude la consigliera.