Generali verso anticipo assemblea al 24 aprile

Generali ha intenzione di anticipare l'assemblea per il rinnovo del cda al 24 aprile, due settimane prima rispetto alla data già indicata dell'8 maggio. Una decisione sul cambio di programma per l'appuntamento dei soci, che torna a tenersi in presenza a Trieste dopo sei anni, sarà presa dal board nella riunione del 12 marzo. Lo si apprende dopo le anticipazioni di stampa. Entro il 30 marzo dovranno quindi essere depositate le liste. Oltre a una lista "lunga" di Mediobanca di almeno 13 componenti con l'idea di conquistare una decina di posti in consiglio, sono attese due liste "corte": una di Caltagirone/Delfin per la quale il mercato scommette su 5 o 6 nomi, e una "corta" di Assogestioni.