Stellantis, Salvini: dati drammatici per suicidio imposto da Ue

Quelli diffusi da Stellantis sui conti del 2024 "sono dati drammatici. Non occdeva uno scienziato per capire che il sucidio imposto da Bruxelles avrebbe avuto morti e feriti tra gli oeprai, tra gli ingneneri, non tra i politici". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, in una conferenza con la stampa estera, in rifertimento al piano europeo per le auto elettriche.