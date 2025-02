Piemonte, al via votazioni su bilancio di previsione Regione

Sono partite questa mattina nell'Aula del Consiglio regionale del Piemonte le votazioni sul bilancio di previsione 2025-2027 della Regione. I lavori, anche oggi lievemente slittati in apertura per mancanza del numero legale, sono convocati fino alle 24 e poi a oltranza fino alle 7 di domani mattina. L'obiettivo è arrivare al via libera al provvedimento, con i 50 ordini del giorno collegati, in modo da non sforare l'esercizio provvisorio, in scadenza a fine febbraio.