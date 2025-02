Marra riammesso a nomina tribunale Ivrea

Anche per il Consiglio di Stato il giudice Giuseppe Marra potrà partecipare alla procedura per il conferimento dell'Ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Ivrea. Respinto il ricorso in appello proposto dal Csm, è stata quindi confermata la sentenza con la quale il Tar del Lazio a fine ottobre scorso ha accolto un ricorso del magistrato, escluso dalla procedura di nomina (disposta nei confronti del giudice torinese Antonia Mussa) in quanto la sua domanda di partecipazione aveva ecceduto il limite di dieci pagine previste con riferimento all'autorelazione. L'Organo di autogoverno della magistratura ha contestato la sentenza di accoglimento del ricorso ritenendo errata l'interpretazione della "disciplina della procedura concorsuale", la quale ha previsto l'inammissibilità per mancato rispetto delle formalità indicate. Il Consiglio di Stato, premettendo come nel quadro disciplinare "la sanzione dell'inammissibilità può considerarsi pacificamente riferita innanzitutto all'utilizzo dell'applicativo informatico a disposizione degli interessati per l'invio della domanda di partecipazione al concorso e per la documentazione ad essa allegata, tra cui la scheda di autorelazione", si è poi concentrato sulla questione che riguarda "la estensione della comminatoria di inammissibilità anche al requisito dimensionale". Ecco che allora per i giudici di Palazzo Spada "sul piano strettamente letterale non emergono elementi in grado di confermare la tesi… che l'inammissibilità della domanda… operi anche nell'ulteriore ipotesi in cui malgrado l'utilizzo della forma di invio richiesta dalla normativa concorsuale il documento ecceda dal punto di vista dimensionale rispetto ai limiti consentiti". La conclusione è che "la presente vicenda è paradigmatica del profilo di eccesso di potere ora rilevato sotto un duplice profilo. In primo luogo il superamento del limite dimensionale dell'autorelazione è avvenuto per sole sei righe e ciò nondimeno è stato considerato automaticamente escludente. Inoltre, lo stesso ha comportato l'assenza di qualsiasi selezione per l'ufficio direttivo a concorso e la controinteressata è stata proposta per la nomina all'ufficio direttivo giudicante in contestazione tra le parti senza alcuna valutazione attitudinale in comparazione con candidature concorrenti. L'appello deve quindi essere respinto".