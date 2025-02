Terzo Valico, pagamenti opere compensative Comuni più rapidi

Terzo Valico, pagamenti opere compensative Comuni più rapidi

Grazie a un nuovo accordo sulle opere compensative legate al Terzo Valico, sarà dimezzato da sessanta a trenta giorni il tempo dei pagamenti di Rfi ai Comuni e ci sarà più tempo per completare gli interventi, con un proroga di due anni, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027. La giunta regionale del Piemonte ha infatti approvato lo schema del secondo addendum alla convenzione attuativa per la realizzazione del cosiddetto Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese, iniziativa finalizzata a valorizzare le opportunità legate alla linea ferroviaria ad alta velocità del Terzo Valico. L'intesa coinvolge la Regione Piemonte, il Commissario straordinario per il Terzo Valico, Rfi e i Comuni interessati dall'opera. Sono confermate le risorse disponibili, 75 milioni erogati da Rfi, oltre a fondi specifici destinati agli interventi per eventi meteorologici eccezionali e risorse integrative a carico degli enti locali. Il Progetto condiviso di sviluppo del territorio nasce con l'obiettivo di mitigare l'impatto dell'infrastruttura ferroviaria sul territorio, trasformandolo in un'opportunità di crescita. Col protocollo d'intesa del 2016 e agli accordi successivi, i Comuni coinvolti hanno potuto avviare interventi per migliorare la qualità urbana, sostenere le attività produttive e promuovere lo sviluppo economico locale. "Questo accordo - affermano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore alle Infrastrutture e agli enti locali, Enrico Bussalino - rappresenta un passo concreto per garantire ai Comuni strumenti più efficaci nella realizzazione degli interventi previsti, rispettando le esigenze del territorio e le tempistiche richieste".