URNE VIRTUALI

Centrodestra a gonfie vele,

in Piemonte è al 50%

Il partito di Meloni consolida la leadership (28,9%) mentre i dem arretrano (23,8%). Anche a livello di coalizioni al momento non c'è partita e tra le prime cinque regioni d'Italia solo la Campania si tinge di rosso. Il sondaggio di BiDiMedia

Al giro di boa del governo Meloni, Fratelli d’Italia resta il primo partito con il 28,9% delle preferenze e il centrodestra è ancora la coalizione più forte, viste anche le difficoltà nel tracciare il perimetro di un centrosinistra che fatica a rappresentare un’alternativa (Pd con M5s o senza? Renzi dentro o fuori? E se c’è Renzi che fa Calenda?).

Nell’attesa di dirimere tutte queste incognite il partito della premier non sembra subire contraccolpi e anzi, nella rilevazione di BiDiMedia è in crescita dello 0,5% rispetto allo scorso 18 dicembre. Diversa la situazione per il Pd che si ferma al 23,8% (BiDiMedia è tra gli istituti che lo danno più alto), in contrazione dello 0,8%. Stabile il Movimento 5 stelle all’11,1, mentre Forza Italia (8,8%) lascia sul terreno due decimi, e la Lega (8,2%) altri quattro. Tiene anche l’Alleanza Verdi e Sinistra al 6,4% con una contrazione dello 0,1. Nel complesso i tre partiti centristi (Azione, Iv e Più Europa) raggiungono il 6,6%, tutti in crescita di qualche decimale senza che nessuno riesca a prevalere chiaramente sull’altro. A oggi il Centrodestra è accreditato del 46,8%, il Centrosinistra – così come si è presentato alle scorse politiche, cioè con Pd, Avs e Più Europa – è al 31,9 e pure mettendoci insieme Giuseppe Conte raggiungerebbe il 43 per cento. Solo la Santa Alleanza di tutte le opposizioni in Parlamento, con dentro anche Italia viva e Azione, in termini puramente aritmetici potrebbe battere l’attuale coalizione di governo raggiungendo il 47,9%. A oggi, tuttavia, non sembrano esserci le condizioni politiche affinché ciò avvenga.

Insomma, il tempo non scalfisce la leadership di Giorgia Meloni per quanto la fiducia nei suoi confronti non vada oltre il 38% (+1%). Fortissima tra gli elettori di centrodestra (93%), molto bassa nel centrosinistra (2%), fotografia più fedele di un bipolarismo in cui si fatica a trovare punti di vicinanza. Interessanti le intenzioni di voto a livello regionale: se si svolgessero oggi le elezioni politiche, il centrodestra prevarrebbe in undici regioni su venti, centrosinistra in otto regioni, mentre in Umbria finirebbe pari. In Piemonte la coalizione azzurra è al 50%, Pd e alleati si fermano al 43. Delle cinque regioni più popolose d’Italia a oggi solo la Campania si tingerebbe di rosso, mentre resterebbero azzurre Lombardia, Veneto, Lazio e Sicilia.

Qui il sondaggio completo