SANITÀ

Cure essenziali, bocciate 13 Regioni. Piemonte promosso nella top five

Globalmente il Servizio sanitario nazionale mostra un trend di miglioramento nell'area ospedaliera, mentre è in peggioramento in quella territoriale e poco performante nella prevenzione. La classifica Lea del Ministero della Salute

Solo tredici Regioni e Province Autonome sono state in grado di raggiungere la sufficienza in tutte le aree dell’assistenza sanitaria (prevenzione, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera). È quanto emerge dal Monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza, realizzato dal Ministero della Salute, secondo il quale quattro Regioni sono state bocciate in due aree e altrettante in una sola area. L'indagine evidenzia poi che, nel complesso, il servizio sanitario nazionale migliora sul fronte dell'assistenza ospedaliera, ma arranca su quello della prevenzione e delle cure territoriali.

Le Regioni giudicate completamente adempienti sono Piemonte, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Puglia e Sardegna. Il Piemonte entra nella top five, migliorando di una posizione sull'anno precedente. Sono invece quattro i territori che non hanno raggiunto la sufficienza in due aree dell’assistenza: Valle D’Aosta (distrettuale e ospedaliera), Abruzzo, Calabria, Sicilia (prevenzione e distrettuale). Altrettante le Regioni definite “sotto la soglia limite in una sola area”: Provincia Autonoma di Bolzano, Liguria e Molise (prevenzione), Basilicata (distrettuale).

Tra le Regioni completamente adempienti, i punteggi medi più alti sono stati registrati da Veneto, Toscana, Provincia di Trento, Emilia-Romagna e Piemonte. In coda alla classifica la Calabria, preceduta da Valle d’Aosta, Sicilia Abruzzo e Basilicata. I risultati migliori si registrano al Centro-Nord, nonostante la Lombardia esca dalla “top five”: Veneto (288), Toscana (286), Emilia-Romagna (278), P.A. Trento (278) e Piemonte (270). Di contro, tra le ultime cinque Regioni ben quattro sono del Centro-Sud: Basilicata (189), Abruzzo (182), Sicilia (173), Valle d’Aosta (162) e, fanalino di coda, la Calabria (150).

In generale il Monitoraggio ministeriale mostra che in tutto il Paese migliora l’area ospedaliera, con una sola Regione (la Valle d’Aosta) che non raggiunge il punteggio minimo. La prevenzione, dopo il crollo subito nel 2020 a causa della pandemia, fatica a risollevare la testa. Mentre osservata speciale resta l’area delle cure territoriali: ci si aspettavano i primi effetti benefici della riforma dell'assistenza territoriale, che tuttavia per il momento non sono ancora emersi dalla rilevazione.