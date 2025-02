M5s, basta gettonisti in sanità, serve cambio di passo

Il gruppo regionale del Movimento 5 stelle chiede "un cambio di passo" sul ricorso ai medici e agli infermieri a gettone, perché "nel 2024 il Piemonte ha speso per il personale medico a gettone 115 milioni di euro, un quarto della spesa totale in Italia". "La nostra Regione - sottolinea la capogruppo M5s a Palazzo Lascaris, Sarah Disabato, con i consiglieri Alberto Unia e Pasquale Coluccio - ricopre il primo posto in questa sfrenata corsa allo sperpero di denaro pubblico, con un trend che negli ultimi anni si è confermato in continua crescita. Nel 2021 le Asl piemontesi hanno speso 51 milioni di euro per i gettonisti, nel 2022 sono 76 milioni, nel 2023 altri 100 milioni, fino ai 115 milioni del 2024. La nostra Regione è riuscita a fare peggio della Lombardia, regina delle privatizzazioni nella sanità, che per il personale sanitario a gettone sborsa 10 milioni meno di noi. Emilia-Romagna e Veneto sono ferme rispettivamente a 29 e 15 milioni". "Il fenomeno - rimarcano - è preoccupante e sempre più sintomatico di una sanità in piena sofferenza, con una strutturale carenza di personale che costringe medici e infermieri a turni massacranti e con un sistema sanitario che non regge il confronto con il privato in termini economici. Il presidente Cirio nel 2019 annunciò di voler combattere il massiccio uso dei gettonisti, pratica che definì 'una follia'. Dopo sei anni al governo del Piemonte la situazione è drasticamente peggiorata, e il tema è via via scomparso dall'agenda del governatore. È necessario - esortano - che la politica agisca con urgenza per invertire il trend e rilanciare il pubblico: un cambio di passo non è più procrastinabile".