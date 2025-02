RETROSCENA

Non è più fratello di Delmastro, Pozzolo verso Noi Moderati

Risolto il giallo sull'espulsione dell'onorevole pistola. Non essendo più iscritto a FdI non può essere cacciato. Il sottosegretario non ha gradito la chiamata a testimoniare al processo. A Montecitorio potrebbe sedere tra gli scranni del partitino di Lupi

Emanuele Pozzolo non è stato espulso da Fratelli d’Italia perché tecnicamente non possibile, visto che il deputato non si è iscritto al partito, quest’anno, e quindi manca l’elemento giuridico necessario per una fuoriuscita dal partito. È quanto riferisce FdI sulla vicenda del deputato che a inizio 2024 fu sospeso dal gruppo parlamentare, dopo la vicenda dello sparo nella notte di Capodanno in cui Pozzolo fu coinvolto e su cui è in corso un processo a Biella. Secondo il partito di Giorgia Meloni, inoltre, l’indagine aperta dai probiviri di via della Scrofa sul suo caso è decaduta proprio per via della mancata iscrizione.

Interpellato al telefono, Pozzolo ha spiegato: “Finora non ho ricevuto alcuna comunicazione sull’indagine dei probiviri di Fratelli d’Italia, magari mi hanno mandato un piccione viaggiatore, ma ancora non è arrivato...”, aggiungendo che “lo scorso anno in rispetto alla richiesta della presidente Meloni di sospensione dal gruppo mi è sembrato rispettoso, altrimenti sarebbe apparso quasi provocatorio, non rinnovare la tessera del partito”. Questo spiegherebbe dunque il giallo, il decreto di espulsione non ci sarebbe, perché Pozzolo non è iscritto al partito. E alla domanda se si sia iscritto a inizio 2025, ha risposto: “Aspetto indicazioni, c’è un procedimento in corso e comunque le mie valutazioni le faccio autonomamente”.

Secondo quanto si racconta negli ambienti meloniani, ad accelerare la rottura sarebbe stata la decisione di inserire tra i testimoni nel processo a suo carico iniziato ieri al tribunale di Biella, di Andrea Delmastro. Il sottosegretario alla Giustizia, un tempo riferimento politico del parlamentare vercellese, presente alla festa di Rosazza, non avrebbe gradito l’iniziativa che inevitabilmente lo riporta sotto i riflettori per quel che accadde quella notte, quando il colpo partito dalla pistola di Pozzolo ferì Luca Campana, genero di Pablito Morello, ex caposcorta di Delmastro.

A Montecitorio viene accreditata la voce che darebbe Pozzolo in arrivo al gruppo di Noi Moderati, la formazione guidata da Maurizio Lupi che spesso funge da refugium peccatorum di anime perse degli altri partiti della coalizione o, come in questo caso, soluzione per uscire da situazioni di imbarazzo.