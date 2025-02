Bilancio Piemonte, contingentati i tempi per l'approvazione

I tempi per l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 della Regione sono stati contingentati. Lo ha annunciato questo pomeriggio in Aula il presidente del Consiglio regionale, Davide Nicco, dopo una breve riunione dei capigruppo. Il documento dovrà avere il via libera dell'Assemblea, è stato calcolato dagli uffici di Palazzo Lascaris, entro cinque ore, di cui tre saranno dedicate al dibattito e due alle votazioni. Il tempo del dibattito, ha spiegato Nicco, sarà riservato per 120 minuti alla maggioranza e per 60 alle opposizioni, con possibile "elasticità" nel concedere più tempo alle minoranze da parte della maggioranza, se lo riterrà opportuno. Oltre al testo del bilancio, l'Aula dovrà approvare in tempo utile per evitare l'esercizio provvisorio anche i 50 ordini del giorno collegati al documento.