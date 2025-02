LA SACRA RUOTA

"Sosteniamo con forza Trump". Elkann fa il Maga-lomane

"Abbiamo annunciato grandi investimenti negli Stati Uniti nelle prime 100 ore della sua nuova amministrazione", rivendica il rampollo degli Agnelli. Le auto prodotte da Stellantis in Canada e Messico dovrebbero essere esenti da dazi

Folgorato sulla via di Mar-a-Lago, John Elkann è sempre più in versione Maga. Stellantis “ha sostenuto con forza la politica del presidente Trump volta a promuovere l’industria manifatturiera americana. Abbiamo annunciato grandi investimenti negli Stati Uniti nelle prime 100 ore della sua nuova amministrazione”, ha ricordato oggi il rampollo degli Agnelli, durante la call a commento dei risultati del 2024. Una conversione che ha portato il gruppo a donare un milione di dollari al fondo dedicato alla cerimonia di insediamento di Donald Trump.

Elkann aveva incontrato The Donald qualche giorno prima dell’insediamento, come rivelato dal chief operating officer del Nord America, Antonio Filosa, in una lettera ai dipendenti. “Riteniamo che le conversazioni siano state costruttive e riteniamo inoltre che la prima amministrazione Trump, nel negoziare l’Usmca (l’accordo di libero scambio firmato tra Stati Uniti, Canada e Messico, ndr), sia stata molto attenta a garantire che i prodotti che costruiamo in Canada e in Messico abbiano componenti statunitensi e a nostro avviso quei prodotti dovrebbero rimanere esenti da dazi”, ha detto Elkann. Stellantis, ha aggiunto, ritiene inoltre che “la vera opportunità per l’amministrazione, al fine di incrementare realmente i posti di lavoro in America e le opportunità e gli investimenti nel settore manifatturiero, sia colmare le lacune normative che attualmente consentono a circa 4 milioni di veicoli senza alcun componente statunitense di entrare comunque nel Paese”.

Insomma, Stellantis scommette sugli Stati Uniti di Trump, al punto da essere stata la prima fra i grandi costruttori del settore automotive a prendere l’iniziativa negli States dopo il cambio di amministrazione annunciando investimenti per 5 miliardi di dollari. Si tratta di azioni che “rientrano nel nostro impegno a far crescere la produzione di auto e manifatturiera” americana, aveva il spiegato Filosa. Elkann, che il giorno dell’insediamento del nuovo presidente alla Casa Bianca era a Maranello per Hamilton, “ha condiviso con il nostro entusiasmo per il forte impegno di Trump nei confronti dell’industria automobilistica americana e quello che questo significa per l’occupazione statunitense e per l’economia in generale”. Elkann a Trump ha anche assicurato che Stellantis intende rafforzare “ulteriormente” la sua impronta manifatturiera negli Stati Uniti e fornire “stabilità alla grande forza lavoro americana”.

Per Stellantis, dunque, la spinta “pro-business” di Trump è un’occasione per sbloccare miliardi di dollari di investimenti che erano rimasti bloccati durante l’era Biden e aprire una nuova era di rapporti con i sindacati e la nuova amministrazione. La casa automobilistica ha negli States circa 66.000 dipendenti e conta su 12 stabilimenti per l’assemblaggio, sei per i motori, tre per la trasmissione e sette per la lavorazione meccanica. Fra gli investimenti che Stellantis effettuerà in Usa c’è quello per la produzione di un pick-up di taglia media a Belvidere, Illinois, ma anche la produzione della prossima generazione del Dodge Durango al Detroit Assembly Complex. “Investiremo a Toledo”, in Ohio, ha aggiunto Filosa spiegando che Stellantis spingerà su “tecnologie aggiuntive e forti azioni sui prodotti per Jeep Wrangler e Jeep Gladiator nel Toledo Assembly Complex, e più componenti critici per la nostra produzione nel nostro Toledo Machining Plant”. La casa automobilistica prevede inoltre “di effettuare ulteriori investimenti negli stabilimenti di Kokomo”, in Indiana, “per produrre il motore Hurricane 4, garantendo che gli Stati Uniti saranno la sede di produzione di questo propulsore strategico”. Gli investimenti sono stati condivisi con lo United Auto Workers, il potente sindacato dei metalmeccanici americano.