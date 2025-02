PALAZZO LASCARIS

Campo largo? Sembrano i "campi flegrei". Caporetto di Pd e alleati sul bilancio

Il centrodestra (in ritardo di due mesi) approva la finanziaria senza concedere niente, o quasi, alle minoranze. Nessuna strategia comune e appena 1,8 milioni per la cultura da rivendicare. Al welfare ci pensa la Lega

L’immagine più spietata e allo stesso tempo veritiera l’ha data ieri sera Roberto Ravello, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia secondo cui “più che un campo largo ricordate i campi flegrei”, dove a ogni scossa, pure minima, scatta l’allarme. Si discute il bilancio della Regione Piemonte in aula e, mentre la maggioranza s’avvia baldanzosa (e con tutta la calma del mondo) ad approvare la prima manovra della nuova legislatura, sono le opposizioni, paradossalmente, a uscirne con le ossa rotte. Nessuna strategia comune, tutti contro tutti.

E dire che ce ne sarebbe stato da polemizzare su questo stentoreo abbrivio di legislatura, sull’inconsistenza del centrodestra, sull’evanescenza di un Alberto Cirio sempre più distante da quel che accade a Torino e sempre più distratto dalle sirene romane, eppure Pd e alleati sono riusciti nell’impresa di auto-oscurarsi, dividendosi e litigando loro molto più di una maggioranza costretta ad approvare una finanziaria in alcuni settori dolorosa. Basti pensare che il Piemonte è l'unica regione del Nord Italia a non aver approvato il bilancio entro il 31 dicembre e a dover fare ricorso all'esercizio provvisorio. Persino la Liguria, che ha votato in autunno, è stata nei tempi. “I bilanci regionali si approvano verso aprile, quindi è un buon risultato riuscire ad approvarlo in questi primi mesi dell'anno, come ci eravamo impegnati a fare con la Corte dei conti” ha avuto il coraggio di dire Cirio dopo il voto finale. D’altronde, si sa, i magistrati contabili raccomandano caldamente l’utilizzo per almeno un paio di mesi dell’esercizio provvisorio.

E le minoranze? Il Pd aveva chiesto una indagine conoscitiva sul nuovo piano socio-sanitario, il Movimento 5 stelle un gruppo di lavoro per approfondire il tema della salute mentale: il centrodestra ha negato la prima e concesso la seconda solo previo un cambio di denominazione (via la parola indagine) e l'accordo sulla presidenza al centrodestra tanto per anestetizzarne gli effetti. “Mi è stato detto che il Pd abbia contribuito a depotenziare questo strumento” dice la capogruppo del M5s Sarah Disabato, costretta a casa dall’influenza e per questo impossibilitata a partecipare in presenza alle trattative di ieri e oggi. Non c’è stata unità tra i due principali azionisti della minoranza, anzi la sensazione è che il Pd abbia abbandonato la causa del M5s appena compreso che non c’era speranza per la propria. Muoia Sansone con tutti i Filistei.

Anche la protesta per l’ente di controllo sui fondi assegnati dalla Regione al welfare attraverso associazioni e consorzi è apparso fuori tempo e fuori tema: fuori tempo perché annunciato a San Valentino, quasi due settimane fa, e pare incredibile che i consiglieri di minoranza si siano accorti solo ieri di cotanto scempio; fuori tema perché laddove è previsto solo un direttore non si può parlare di “poltronificio” come ha fatto la capogruppo del Pd Gianna Pentenero, ribadendo il concetto con un surreale post su Instagram che ha fatto impazzire le chat dei dem. Non a caso,durante la protesta con tanto di cartelli, la renziana Vittoria Nallo è uscita dall’aula per dissociarsi da quella messinscena. “Una minoranza sempre in ritardo di una settimana” la canzona oggi il capogruppo della Lega Fabrizio Ricca.

È passato quasi un anno da quando il Pd scelse Pentenero per riunificare il campo largo e affrontare Cirio: le elezioni sono andate come sono andate e nei mesi successivi quel fronte, a Palazzo Lascaris si è disgregato ogni giorno di più con buona pace della base Pd che, in un recente sondaggio online promosso dal segretario Mimmo Rossi, si è espressa a favore di una alleanza ampia, dai pentastellati a Renzi. A Palazzo Lascaris il centrosinistra non ha saputo trattare con una voce unica, ha fatto ostruzionismo a metà, alla fine di due settimane di dibattito non può rivendicare alcun successo se non quelle risorse per la cultura (1,8 milioni), che la giunta già aveva messo in conto e che ha solo concesso a dem e compagni, di intestarsi. Magro bottino per un campo largo sempre più simile ai campi flegrei. Il centrodestra, al contrario, ha modo di infierire registrando i propri successi: “Passano all’unanimità – si legge in una nota dei capigruppo di maggioranza – i sei ordini del giorno congiunti di Fratelli d’Italia, Lista Cirio , Forza Italia e Lega che stanziano complessivamente 6 milioni, dalla prossima variazione di Bilancio: 3,1 milioni a favore del sistema museale piemontese, 1,2 milioni per l’efficienza del Consiglio, 300mila euro per i disturbi alimentari e della nutrizione, 600mila per la valorizzazione del forte di Fenestrelle e 200mila per la formazione dei Vigili del fuoco volontari, 500mila per politiche di supporto alle persone fragili”.