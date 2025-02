Politica estera decisiva. Anche a sinistra

Un dato è sufficientemente certo, anche se viviamo in un contesto politico ricco di tatticismo ed opportunismo. Ovvero, la politica estera sarà sempre di più l’asset decisivo per la costruzione delle future alleanze e coalizioni. E questo per la semplice ragione che la politica estera sarà la proiezione della politica interna a livello europeo ed internazionale.

Ora, è abbastanza evidente che su questo versante non mancano nelle due coalizioni del nostro paese forti e plateali contraddizioni politiche. Ma, se nel campo dell’attuale maggioranza di governo il timone è saldo nelle mani della Presidente del Consiglio Meloni con l’appoggio determinante e schiettamente europeista e atlantico del vicepremier Tajani, le contraddizioni si infittiscono e si moltiplicano nel cosiddetto “campo largo”. Certo, nel centro destra c’è la posizione di Salvini e della Lega, ma si tratta, come la concreta esperienza insegna, di tatticismi e di svolazzamenti tardo ideologici che non mettono affatto in discussione la strategia e il progetto di politica estera perseguiti dal Governo.

Discorso radicalmente diverso, invece, emerge dalla coalizione delle sinistre. E cioè, quella radicale della Schlein, quella estremista del trio Fratoianni/Bonelli/Salis e quella populista dei 5 stelle. Qui, com’è evidente a quasi tutti, c’è una pluralità di soluzioni e di ricette politiche radicalmente diverse le une dalle altre e dove l’unico cemento ideologico vero ed inossidabile dell’alleanza resta quello degli insulti che quotidianamente vengono scagliati contro la Presidente del Consiglio. Una strategia che va bene per la conduzione di un’assemblea studentesca ma che è del tutto inadeguata se la suddetta coalizione vuole trasformarsi in una alleanza caratterizzata da una vera e credibile cultura di governo. E, al riguardo, la stella polare per la collocazione europea ed internazionale di un paese come l’Italia è sempre la stessa, fuorchè si vogliano intraprendere strade legate dall’avventurismo da un lato o alla radicale discontinuità politica e culturale dall’altro. E la strada, pertanto, non può che essere quella di una rinnovata alleanza euro/ atlantica seppur dovendo fare i conti con le nuove ed anche inedite dinamiche che hanno fatto irruzione nello scacchiere mondiale. Al punto che si parla, e giustamente, di un “ridisegno complessivo della geopolitica mondiale”. Ma la capacità, e soprattutto la coerenza, di una classe dirigente politica e di governo consiste proprio nel saper ricavare una linea di comportamento anche in una situazione turbolenta come quella contemporanea. Ed è proprio su questo versante che emergono le profonde contraddizioni politiche del “campo largo”, frutto e conseguenza di una visione diversa – se non addirittura alternativa – della società che ciascun partito persegue. Seppur del tutto legittimamente.

Ed è proprio per queste ragioni, semplici ma essenziali e decisive, che le future coalizioni che si presenteranno alle elezioni nei prossimi mesi ed anni non potranno aggirare qualunquisticamente il capitolo di una coerente, lungimirante e credibile proposta sulla politica estera di un paese. Del resto, non c’è nulla da inventare rispetto ad un passato recente o meno recente. Perché, per fare un solo esempio concreto, la credibilità, l’autorevolezza e il prestigio politico della Democrazia Cristiana per quasi 50 anni furono anche e soprattutto il frutto della coerenza sul versante decisivo della politica estera. E per oggi e domani, seppur mutatis mutandis, vale la stessa regola. E cioè, un progetto chiaro e coerente sulla politica estera declinato con coraggio e determinazione. L’alternativa, purtroppo, è solo “il nulla della politica”, per dirla con una felice espressione di molti anni fa di Mino Martinazzoli.