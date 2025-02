Exor: ha venduto 4% di Ferrari per 3 mld euro

Exor annuncia il lancio di un'offerta accelerata di bookbuild per circa il 4% delle azioni di Ferrari in circolazione. Il valore delle azioni vendute è di 3 miliardi. Lo comunica Exor in una nota. Exor - si legge - rimane pienamente impegnata a sostenere la strategia della Ferrari come maggiore azionista a lungo termine. L'operazione si riferisce a circa 7 milioni di azioni ordinarie Ferrari. Exor (holding della famiglia Agnelli) nella nota afferma che non avverrà "nessun cambiamento nella struttura di governance di Ferrari a seguito dell’operazione". Inoltre, nel contesto della transazione, Exor ha assunto un impegno di lock-up di 360 giorni rispetto alle rimanenti azioni ordinarie di Ferrari. Il perfezionamento della operazione è previsto il 3 marzo prossimo.