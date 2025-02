Fiom, "scioperi Stellantis, premio inaccettabile"

"Dopo la comunicazione da parte di Stellantis relativa al premio di risultato 2024, assolutamente negativo e inaccettabile, sono iniziati gli scioperi negli stabilimenti. Le lavoratrici e i lavoratori di Stellantis riceveranno un premio di risultato che va da 630 a 830 euro lordi. Si tratta di un pessimo risultato che si scarica tutto sulle lavoratrici e sui lavoratori che già pagano gli effetti di anni di cassa integrazione in quasi tutti gli stabilimenti". Lo afferma, in una nota, Samuele Lodi, segretario nazionale della Fiom-Cgil. "Questa mattina - spiega - sono ripresi gli scioperi a Pomigliano d'Arco (Napoli), che hanno iniziato la mobilitazione appena è arrivata la comunicazione da parte di Stellantis. Questa mattina si è fermata la Mopar, mentre alle meccaniche di Mirafiori è partito lo sciopero pochi minuti fa e durerà fino alla fine del turno. E' inaccettabile che agli azionisti venga redistribuito un utile di 5,5 miliardi di euro, che è otto volte di più rispetto a quanto riceveranno i lavoratori di Stellantis. Le lavoratrici e ai lavoratori chiedono risposte urgenti al governo e all'azienda". Anche Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri, i sindacati firmatari del contratto, hanno espresso "forte delusione per l'andamento del gruppo e per l'importo del premio, di cui nella trattativa di rinnovo del contratto collettivo specifico di lavoro chiediamo un doveroso aggiornamento: se è connaturata a un premio la natura variabile, è però odiosa la presenza di meccanismi soglia che ne mettono a repentaglio l'intero pagamento. La corsa verso l'elettrico forsennata e acritica - osservano - ha colpito l'industria europea tutta e Stellantis in particolare. Chiediamo di recuperare le motorizzazioni di cui fino a poco tempo fa eravamo leader, di puntare non solo sulle elettriche ma anche sulle ibride che devono essere rapidamente messe in produzione in tutti gli stabilimenti italiani".