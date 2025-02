Province: necessari investimenti mirati per la digitalizzazione

"Le Province possono diventare le istituzioni chiave della semplificazione amministrativa e della digitalizzazione, ma servono investimenti mirati per creare strutture specializzate nella raccolta ed elaborazione dati, nell'assistenza tecnica e amministrativa, nella semplificazione e digitalizzazione dell'amministrazione locale. Sono funzioni strategiche, che sono state assegnate alle Province, ma su cui finora non sono state assegnate risorse né per rafforzare le strutture dal punto di vista tecnologico né per reclutare personale qualificato o valorizzazione le professionalità presenti. Anzi, le Province sono state escluse dalla possibilità di accedere ai fondi Pnrr destinati a questi obiettivi. Una mancanza grave, dal punto di vista strategico, per il Paese". Lo ha detto il rappresentante di Upi, Emanuele Ramella, presidente della Provincia di Biella, intervenendo in Commissione bicamerale per la semplificazione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione. "Per le Province - ha sollecitato Ramella - è essenziale poter accedere a finanziamenti per la dematerializzazione degli archivi, la migrazione al Cloud, la digitalizzazione delle procedure, l'interoperabilità dei sistemi informatici, così come è necessario l'accesso alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati, alla Piattaforma notifiche digitali. Le Province potranno così diventare veri e propri centri di competenza per accompagnare e assistere i processi di trasformazione digitale dei Comuni, soprattutto di quelli più piccoli. L'evoluzione delle tecnologie - ha concluso - deve incidere profondamente anche nella Pubblica Amministrazione, semplificando le procedure tra Stato, Regioni Province e Comuni che oggi sono spesso la causa di rallentamenti, duplicazioni e sovrapposizioni di adempimenti".