Toghe, coccarde e propaganda: sciopero show dei magistrati

L'Anm tenta di dare l'immagine di una mobilitazione in favore dei cittadini e a tutela della indipendenza della magistratura. Ma per gli avvocati è chiaro che, invece, si tratta di una iniziativa di tipo corporativo. Flash mob e assemblee da Torino a Palermo

Da nord a sud i magistrati oggi incrociano le braccia per uno sciopero “a difesa della Costituzione”. Una mobilitazione indetta a dicembre dall’Anm e che, ha spiegato il neosegretario generale Rocco Maruotti, non si limita a essere una giornata di astensione dal lavoro, ma di “incontro con la cittadinanza”. Con le coccarde tricolori sulle toghe e una copia della Costituzione tra le mani, i magistrati hanno spiegato ai cittadini le ragioni del loro no alla riforma sulla separazione delle carriere che, dopo l’approvazione in prima lettura alla Camera, è ora all'esame della Commissione Affari costituzionali del Senato. Il presidente del sindacato, il torinese Cesare Parodi, ha spiegato: “Non è uno sciopero contro qualcuno ma a difesa di una serie di principi della Costituzione in cui fermamente crediamo e che sono fondamentali per i cittadini. È tutto fuorché una difesa di casta. Noi non difendiamo nessun privilegio”. Alla vigilia dello sciopero è arrivato il monito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, parlando al plenum del Csm che ha eletto Pietro Gaeta nuovo Pg della Cassazione, ha invitato il Consiglio superiore della magistratura a procedere con celerità nell’assunzione delle sue decisioni e a contribuire “alla serenità” nei rapporti tra le istituzioni.

“Questa riforma ci preoccupa prima come cittadini che come magistrati”, ha detto Mario Bendoni, leader delle toghe di Area e presidente dell’Anm del Piemonte, aprendo l’assemblea pubblica organizzata a Palazzo di giustizia di Torino. A seguire la discussione, nella maxi-aula 2, insieme a centinaia di giudici e pm con la partecipazione di studenti e cittadini. Fra i presenti figurano Edoardo Barelli Innocenti e Lucia Musti, presidente della Corte d’appello e procuratore generale del Piemonte, entrambi con una coccarda tricolore. Secondo le prime indicazioni, ancora provvisorie, l’adesione allo sciopero a Torino supera abbondantemente, in certi settori, il 70%. “La riforma – ha osservato Bendoni – preoccupa anche perché non è a sé stante, ma è calata in un allarmante contesto di attacchi continui non solo contro la magistratura nel suo complesso, ma verso singoli colleghi rei, per così dire, di avere preso decisioni sgradite alla maggioranza politica di turno”. “È un clima di insofferenza verso l’esercizio della funzione di controllo da parte della magistratura – ha aggiunto – che purtroppo non si respira soltanto in Italia”.

“Separare le carriere significa assicurare che chi giudica sia completamente indipendente da chi accusa, rafforzando così la fiducia dei cittadini nella giustizia”. È il messaggio che nel giorno dello sciopero dei magistrati, gli avvocati della Camera penale del Piemonte occidentale, da Torino, pubblicano sui loro canali social. Il post è accompagnato da un’illustrazione con un riferimento all’articolo 111 della Costituzione sul “giudice terzo e imparziale”. Una posizione, quella espressa dagli avvocati piemontesi, ben riassunta nel comunicato diffuso dall’Unione delle Camere Penali italiane che definisce “errata nel merito e nei modi” la protesta. “Separare le carriere significa infatti rendere la giustizia penale più moderna, aderente al modello processuale vigente e rendere finalmente terzo il giudice come vuole l’art. 111 della stessa Costituzione. Avere due Consigli Superiori uno per i Giudici ed uno per i Pm significa garantire ad entrambe le magistrature, giudicante e requirente, con piena indipendenza e autonomia, ma al tempo stesso garantire i magistrati dai condizionamenti che derivano inevitabilmente dall’avere un governo comune che ne amministra le carriere e la disciplina”.

A detta dei penalisti la giornata odierna serve a “nascondere” gli scandali che hanno segnato negli ultimi tempi la magistratura: “Gli scandali nella gestione delle carriere che hanno caratterizzato nel tempo - da ultimo lo scandalo Palamara – l’amministrazione correntizia del Csm non vengono mai citati dai vertici della Anm, come non viene mai citata la evidente politicizzazione interna del sindacato dei magistrati, che è stata oggetto di censura e di durissima critica da parte di ampi settori della magistratura stessa”. Mentre l’Anm tenta di mostrare questo sciopero come svolto in favore dei cittadini e a tutela della indipendenza della magistratura, “risulta sempre più chiaro che, invece, si tratta di una iniziativa volta alla tutela di tipo corporativo di una situazione di privilegio e di potere, in quanto la riforma non solo non intacca l’indipendenza dei pubblici ministeri e dei giudici, che continua ad essere espressamente garantita dall’art. 104 della Costituzione, ma ne rafforza l’autonomia rispetto ai condizionamenti e alle influenze interne”.

Sono decine le iniziative e gli eventi in programma oggi nelle varie città italiane, con il clou in programma a Roma in mattinata. Prima un flash mob sulla scalinata della Corte di Cassazione, con i magistrati che indossano una coccarda tricolore sulla toga e hanno in mano una copia della Carta. A seguire pm e giudici si sposteranno in una sala del cinema Adriano, proprio di fronte il palazzo della Corte, dove si tiene l’assemblea pubblica aperta alla società civile, con i vertici dell’Anm, magistrati e cittadini. Tra gli ospiti lo scrittore Gianrico Carofiglio e l’ex presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia. Flash mob anche a Milano davanti al Palazzo di Giustizia, seguito da un’assemblea in Aula Magna, mentre a Genova è prevista la partecipazione, tra gli altri, di Antonio Albanese, chiamato a leggere un testo di Piero Calamandrei. A Napoli, invece, assemblea alla biblioteca Tartaglione del Palazzo di Giustizia con gli scrittori Maurizio De Giovanni e Viola Ardone. In alcune città sono stati organizzati eventi con gli studenti delle scuole superiori e universitari.