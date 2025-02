LA SACRA RUOTA

Elkann scende (un po') dal Cavallino e a Mirafiori sale sulla 500 ibrida

Exor cede il 4% delle quote Ferrari per un valore di 3 miliardi. Fa cassa per investire in settori più innovativi e redditizi dell'auto. "Strategia che non impatta sulla governance". Nello stabilimento di Torino partono i lavori in vista della produzione del modello Hev

John Elkann fa cassa e, intanto, indossa la tuta blu per l’avvio della produzione della 500 ibrida a Mirafiori. Exor, storica holding degli Agnelli ha annunciato di voler vendere un quinto della quota detenuta in Ferrari e scendere così al 20%. Sul piatto finiscono circa 7 milioni di azioni ordinarie che costituiscono il 4% del capitale di Ferrari. L’operazione dovrebbe concludersi in tempi strettissimi – si legge nel comunicato – e cioè entro lunedì prossimo 3 marzo. È previsto che le azioni finiscano in mano ad alcuni investitori istituzionali, ma non tutte: l’azienda di Maranello, infatti, si è detta disposta a coprire fino al 10% dell’offerta per un ammontare pari a 300 milioni di euro. Un esborso, questo – spiega Ferrari nella sua nota stampa – che rientra nel piano di buyback (riacquisto di azioni proprie da parte della società stessa) già annunciato e parzialmente avviato dal valore complessivo di 2 miliardi di euro”.

Diversificazione, ridurre la concentrazione del portafoglio e avviarsi speditamente verso nuove opportunità di acquisto. Queste le ragioni della scelta del rampollo Agnelli di concludere entro il primo trimestre una operazione che gli permetterà di fare cassa per 3 miliardi di euro. Un miliardo di euro verrà destinato a riacquistare azioni della holding stessa e darle così nuovo slancio in borsa con migliori ritorni per gli azionisti; i restanti 2 miliardi di euro avranno invece una finalità ben diversa e – stando alle dichiarazioni dell’amministratore delegato Elkann – probabilmente l’obiettivo è già individuato. “Questa operazione – ha detto il numero uno di Exor - ci permetterà di ridurre la concentrazione del nostro portafoglio, favorendo una maggiore diversificazione attraverso una nuova acquisizione significativa”. Che, verosimilmente, non sarà in settori tradizionali e men che meno nell’industria dell’auto. L’orientamento di Jaki è ormai consolidato: quello di investire in settori innovativi, della salute (Philips, Institut Mérieux, Lifenet, Clarivate).

Nonostante la velocità e l’entità dell’operazione, poco o nulla cambierà nella governance di Ferrari e quindi negli equilibri tra i principali soci chiamati a decidere sul futuro del gruppo. Exor resterà un azionista di riferimento con una quota del 20% del capitale e del 30% in termini di diritti di voto (questo è importante nelle occasioni di convocazione delle assemblee e di rinnovo del consiglio di amministrazione). Inoltre, la famiglia Agnelli si è impegnata a non vendere altri pacchetti azionari per almeno un anno con l’obiettivo di confermare al mercato di essere ancora un investitore di Ferrari, convinto e di lungo periodo. “Il nostro supporto a Ferrari e la nostra fiducia nel suo futuro rimangono invariati. Il nostro impegno a rimanere il principale azionista di Ferrari nel lungo termine è più forte che mai”, ha aggiunto Elkann.

L’operazione non cambia la direzione strategica e il controllo di Ferrari, ma ha sicuramente colto di sorpresa il mercato che di conseguenza oggi vende una azione che è arrivata a valere moltissimo rispetto ad un anno fa. Ferrari è un titolo a sé ed è considerato a metà tra il lusso e l’automotive – la sua valutazione in Borsa è da sola superiore a quelle di Volkswagen e Stellantis messe assieme, spiega l’analista Pier Luigi Bellini, senior financial advisor di Itare ed esperto del settore auto. “La tempistica dell’operazione di Exor è perfetta: se l’obiettivo è fare cassa per buttarsi su nuove acquisizioni, vendere con mercati ai massimi è l’ideale”.

Sul fronte Stellantis, invece, è arrivato l’annuncio che inizieranno ad aprile nello stabilimento Carrozzeria di Mirafiori, a Torino, i lavori per l’avvio della produzione della nuova 500 ibrida previsto nel prossimo mese di novembre. “Obiettivo dell’azienda è costruire i primi prototipi della 500 ibrida già nel mese di maggio e iniziare così le attività sviluppo propedeutiche alla messa in produzione. Per questo motivo – spiega il gruppo – gli interventi di installazione delle nuove attrezzature e verifiche impiantistiche saranno concentrati prevalentemente nel corso del mese di aprile ad impianti fermi mentre l’attività produttiva della 500 elettrica proseguirà nel corso dell’intero mese di marzo per poi riprendere a maggio”.

I lavori nello stabilimento piemontese rientrano nelle attività propedeutiche alla realizzazione del Piano Italia, presentato lo scorso 17 dicembre al Mimit, “che pone l’Italia al centro delle strategie di Stellantis, attraverso l’aumento dei modelli in produzione, elettrici e ibridi, e la salvaguardia dei livelli occupazionali, in linea con gli investimenti produttivi e avviando processi di inserimento, aggiornamento e riqualificazione delle persone del Gruppo”. Parola di Elkann