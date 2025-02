Astm, piano per accessibilità inclusiva aree di servizio

Il gruppo Astm, insieme a Cpd - Consulta per le Persone in Difficoltà, ha presentato agli operatori delle aree di servizio della propria rete autostradale le indicazioni sviluppate per un'accoglienza attenta, confortevole e inclusiva, e rivolta a una gamma sempre più ampia di persone. Per esempio cassa messa alla giusta altezza che agevoli chiunque nelle operazioni di pagamento, un'area di rifornimento che consenta senza ostacoli di accedere al carburante o ancora l'utilizzo di una comunicazione facilitata che fornisca informazioni chiare anche a chi ha difficoltà cognitive. Astm, nell'ambito più ampio dell'Agenda della Disabilità - progetto innovativo creato da Fondazione Crt e Cpd che raccoglie le sfide dell'Agenda 2030 dell'Onu, ha avviato un percorso di sensibilizzazione volto a migliorare l'accessibilità e la qualità dell'accoglienza nelle aree di servizio del proprio network autostradale italiano, che ha raggiunto oltre 1.100 km e conta 56 aree di servizio. Le indicazioni sviluppate potranno ispirare proposte migliorative sia per i servizi attualmente offerti lungo la rete autostradale, sia per quelli che verranno assegnati attraverso future procedure di gara.