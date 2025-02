ALTA TENSIONE

Politici sullo zerbino e col naso da clown. L'ultima "provocazione" di Askatasuna. FdI e Lega: Sgomberare

Un tappeto con raffigurati i volti dei politici torinesi e il naso da clown. Questa l’accoglienza ricevuta dai consiglieri comunali di Torino in visita al centro sociale Askatasuna, che l’amministrazione di Stefano Lo Russo vuole riportare nell’alveo della legalità attraverso il percorso tracciato dal regolamento dei beni comuni che prevede la riqualificazione e assegnazione di almeno una parte dello stabile al civico 47 di corso Regina Margherita. A un anno dall’annuncio di questa iniziativa, però, la situazione resta complessa giacché il palazzo non è mai stato sgomberato e una perizia comunale stabilisce che il primo piano è inagibile, mentre per riqualificare il piano terra servono 100mila euro che i “garanti” di questo progetto si sono impegnati a trovare. In Regione Piemonte è stata approvata una legge promossa dall’assessore di Fratelli d’Italia Maurizio Marrone che esclude gli stabili precedentemente occupati dal percorso per i beni comuni e l’amministrazione si trova in un vicolo cieco. Inoltre le continue violenze e provocazioni dei militanti di Askatasuna, legati alle cellule antagoniste, non fanno che rendere ancora più complesso questo percorso agli occhi dell’opinione pubblica.

Il sopralluogo è avvenuto nell'ambito della commissione Controllo di gestione presieduta da Pino Iannò. Gli occupanti, presenti ancora nello stabile, hanno tentato di impedire l'ingresso all'interno della struttura al consigliere radicale Silvio Viale, tra le voci contrarie della maggioranza alla legalizzazione del centro sociale. “La verità è che gli occupanti abusivi non se ne sono mai andati e pretendono anche di decidere chi può entrare e chi no in un palazzo che loro avrebbero dovuto abbandonare da tempo” attacca Iannò. Lo dimostrano anche le molte foto scattate nei giorni scorsi in cui si vede chiaramente la luce accesa nelle stanze ai piani superiori che già dovrebbero essere liberi. È stato proprio Iannò a immortalare lo stato di uno stabile che dopo trent’anni di occupazione è in condizioni di abbandono e incuria nell’ambito di una commissione avvenuta in video conferenza per l’impossibilità di far entrare tutti i consiglieri all’interno.

E così il centrodestra ha gioco facile nell’attaccare il primo cittadino: “Il tappeto con i volti dei politici col naso da clown è l’ultima delle provocazioni. Se agli antagonisti piacciono così tanto i pagliacci, al posto del centro sociale facciamo costruire un bel McDonald’s. Si è superato il limite: chiediamo al ministro Piantedosi lo sgombero immediato dell’immobile occupato da Askatasuna e pretendiamo il sostegno del sindaco e di tutta la maggioranza” dice il capogruppo della Lega in Piemonte Fabrizio Ricca. E non tardano ad arrivare anche le parole della deputata di FdI Augusta Montaruli: “Il sopralluogo ad Askatasuna organizzato dal comune di Torino è stato una pagliacciata. Consiglieri costretti a camminare sul volto dei politici, tra cui quello di Giorgia Meloni, a cui però è stato impedito di fare ingresso nello stabile, essendo costretti a vedere l’interno dei locali con una videochiamata. Spintonati da occupanti senza scrupoli che non fanno mai dimenticare la loro indole. Siamo al colmo della farsa. La sanatoria del centro sociale deve interrompersi ora. In ogni caso è evidente che l’occupazione è viva e quindi vìola la delibera. Si intervenga con il sequestro dello stabile e il suo sgombero”.