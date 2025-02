SANITÀ & POLITICA

Liste d'attesa, il Pd si fa il suo Cup

Il contro piano dei dem piemontesi per contrastare i tempi per visite ed esami. Informare i cittadini della possibilità di rivolgersi ai privati, scaricando il costo sulle Asl e, attraverso i circoli, "dare una mano a chi è solo o fa fatica a prenotare"

“La salute non aspetta. Non rinunciare a curarti”. È lo slogan con cui il Pd del Piemonte rilancia la propria campagna per la riduzione delle liste di attesa accompagnando i cittadini sul percorso di tutela che consente di ridurre i tempi per esami e visite e ricevere la prestazione anche in intramoenia o nel privato accreditato senza ulteriori spese rispetto al ticket eventualmente previsto per il cittadino “Quando parliamo di liste d’attesa in sanità siamo di fronte a un’emergenza che continua a crescere e colpisce i piemontesi in uno degli aspetti più delicati della vita – ha sottolineato il segretario piemontese del partito, Domenico Rossi, illustrando l’iniziativa –. Il Pd chiede con forza maggiori risorse a livello nazionale, stipendi più alti per il personale, un piano straordinario di assunzioni e il potenziamento della medicina territoriale. Tutti interventi a medio e lungo raggio, ma fin da subito si può e si deve fare di più”, ha aggiunto Rossi.

“La campagna rilancia una procedura introdotta con il decreto legislativo del 1998, riaffermata e convertita in legge nel luglio 2024 – spiega il vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale, Daniele Valle – sulla base della normativa vigente, ogni cittadino in possesso di una prescrizione di visita o esame specialistico in primo accesso in classe di priorità B (entro 10 giorni), D (visite 30 giorni / esami 60 giorni) e P (120 giorni) che non sia riuscito a prenotare la prestazione sanitaria tramite il Cup nei tempi indicati dalla ricetta del medico, potrà presentare formale istanza per accedere al percorso di tutela ed essere avviato alla prestazione specialistica attraverso l’utilizzo dell’attività libero-professionale intramuraria, delle prestazioni del sistema privato accreditato, ma senza costi aggiuntivi rispetto al ticket poiché a carico della Regione. Il percorso di tutela deve essere messo a disposizione in modo automatico, e proposto direttamente dal Cup nel caso non vi siano posti disponibili”.

La campagna del Pd si articola in tre fasi: “la prima in cui informeremo i cittadini di questa possibilità attraverso i canali social del partito e banchetti nelle piazze. La seconda durante la quale sperimenteremo un servizio di accompagnamento alla richiesta di attivazione del percorso di tutela. La terza in cui renderemo stabile questo servizio grazie al lavoro dei nostri circoli per dare una mano a chi è solo e fatica ad attivare le richieste”.