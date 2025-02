SPORT & POLITICA

Coni, "un altro giro per Malagò". Giallo sulla lettera di 43 federazioni

Appello dello sport italiano per consentire al numero uno di Palazzo H di restare al suo posto. Ma l'ex ct dell'Italvolley e deputato Pd Berruto annuncia: "Alcuni smentiscono di averla firmata". Tra questi Bittner (Pentathlon). Il ministro Abodi non cambia idea - DOCUMENTO

Equiparare le norme elettorali del Coni a quelle delle federazioni sportive e consentire così a Giovanni Malagò di candidarsi ancora una volta a guidare lo sport italiano. Lo chiedono in una lettera al Governo 43 presidenti di federazione sportiva. Una missiva attorno alla quale è già scoppiato un giallo poiché secondo il responsabile Sport del Pd ed ex cittì della Nazionale maschile di volley Mauro Berruto “la situazione sta rapidamente passando dal surreale al grottesco: alcuni presidenti federali stanno infatti dichiarando di non aver mai firmato quella lettera”. Attorno alla candidatura di Malagò da mesi si specula dal momento che la legge impedisce al presidente del Coni di candidarsi oltre i tre mandati, ma allo stesso tempo consente ai presidenti di federazione di restare in carica a vita purché ottengano, oltre il terzo mandato, i voti dei due terzi dell’assemblea. “Lo sport italiano merita molto di più di questo teatro dell’assurdo. Chiederò in ogni sede competente di fare chiarezza su quanto sta accadendo, perché, se confermato, si tratterebbe di un fatto di una gravità senza precedenti che meriterebbe le opportune conseguenze” conclude Berruto.

Tra coloro che affermano di non aver sottoscritto la lettera nonostante il proprio nome compaia nell’elenco in calce c’è Fabrizio Bittner, presidente della Federazione Pentathlon e anche responsabile Sport di Forza Italia. “La lettera? Non l'ho quasi neanche letta, non solo non l’ho firmata” dice all’Adnkronos. “Ho ricevuto una telefonata, che mi anticipava l’arrivo di questa lettera, e mi diceva che se fossi stato d’accordo l’avrei restituita firmata – racconta –. Dico va bene, è arrivata questa mail, a cui però non ho mai risposto. Ho scorso la lettera velocemente, ho capito di cosa si trattava ed ho chiuso. Come sia comparso il mio nome lì non lo so”. Anche Andrea Duodo del rugby non avrebbe firmato. In tutto sarebbero una decina i presidenti che stanno smentendo il loro appoggio a Malagò.

Su 50 federazioni del Coni – fanno presente fonti sportive – sarebbero stati esclusi dal coinvolgimento nel documento indirizzato al governo i tre enti pubblici (Aci, Aeroclub d’Italia e Tiro a segno), non interpellati i rappresentanti del nuoto e dei medici sportivi (i cui presidenti, Paolo Barelli e Maurizio Casasco, sono parlamentari), il tennis (Angelo Binaghi è il primo oppositore di Malagò), mentre il presidente del taekwondo, Angelo Cito, non avrebbe voluto sottoscrivere la lettera. Tra i firmatari (veri o presunti) anche Luciano Buonfiglio, presidente della Federcanoa, l'unico finora ad aver comunicato la sua intenzione di succedere a Malagò. Condizionale d’obbligo vista la piega che sta prendendo questa vicenda. Il ministro dello Sport Andrea Abodi, comunque, resta sulle sue posizioni e ribadisce una posizione dell’esecutivo: “Non mi è ancora arrivato nulla, non so di cosa stiamo parlando. Peraltro una lettera sul terzo mandato non mi sembra una novità, io cerco novità. Mondo sportivo unito su questo tema? Il mondo sportivo è molto più di 43 presidenti” ha detto Abodi.

Tra le ipotesi circolate nei mesi scorsi anche quella di una deroga per consentire a Malagò di arrivare almeno fino alle Olimpiadi di Milano-Cortina del prossimo anno a capo dello sport italiano. Suggestione che ha ricevuto delle aperture autorevoli, come quella del governatore del Veneto Luca Zaia, ma sulla quale il governo ha sempre chiuso la porta.