Sindaco Novara commissario di Silicon Box

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato oggi l'intesa con il governo, nella persona del sottosegretario Alfredo Mantovano, per la nomina del sindaco di Novara Alessandro Canelli a commissario straordinario per la realizzazione dell'investimento di Silicon Box, che aprirà nella città piemontese il suo unico stabilimento in Europa. "È un ulteriore passo avanti - sottolinea Cirio - di questo progetto che il governo e il Piemonte hanno fortemente voluto e considerano strategico, che consentirà di portare sul nostro territorio 3,4 miliardi di investimento e oltre 1.600 posti di lavoro". La nomina del commissario arriva a pochi giorni dall'individuazione, da parte di Silicon Box, dei progettisti per la costruzione dello stabilimento il cui cantiere prenderà il via entro la fine del 2025.