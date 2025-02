CAMPO MINATO

"Il Pd non ci tratti come sua stampella". J'accuse del M5s

Lascia strascichi nell'opposizione il dibattito sul bilancio in Consiglio regionale. In Piemonte i rapporti tra dem e cinquestelle restano tesi e la capogruppo Disabato accusa la sua omologa Pentenero di boicottaggio: "Non ha fatto squadra"

“Se il Pd pensa di trattare i suoi potenziali alleati come subordinati o stampelle allora si sbaglia di grosso”. Complice l’influenza che l’ha colpita nelle ultime 48 ore ci ha messo un po’ Sarah Disabato per prendere coscienza di quello che lei stessa, il giorno dopo l’approvazione del Bilancio in Consiglio regionale, considera un comportamento scorretto da parte dei dem. La capogruppo del Movimento 5 stelle in Piemonte non è tipa che le manda a dire e quando ieri sera ha saputo di “alcune manovre poco chiare” la febbre, già alta, è salita oltre quaranta. “Mi dispiace che durante la discussione degli ordini del giorno ci sia stata la sponda del Pd nel tentativo della maggioranza di depotenziare la nostra la commissione d’indagine sulla salute mentale che abbiamo chiesto noi”. Un tentativo peraltro riuscito dal momento che la parola “indagine” è stata omessa e la presidenza di questo gruppo di lavoro sarà nelle mani della maggioranza così da evitare colpi bassi. Il rischio è che si finisca su un binario di morto ancora prima di iniziare.

Secondo le ricostruzioni giunte alle orecchie dei pentastellati (“sia dai colleghi di maggioranza sia dalla giunta” precisa Disabato), una volta incassata la bocciatura per la costituzione di una analoga commissione sul piano socio-sanitario chiesta dal Pd, allora la capogruppo dem Gianna Pentenero avrebbe aiutato il centrodestra ad anestetizzare la proposta degli alleati. “Peccato, perché era uno strumento che poteva essere utile per tutti e dispiace che la capogruppo Pd abbia lavorato a depotenziare le nostre proposte piuttosto che fare squadra”.

Insomma, il rapporto di Pd e M5s sembra tornato ai minimi come nei convulsi giorni di febbraio e marzo di un anno fa in cui i dem cercavano disperatamente una strada per allargare il fronte in vista delle elezioni regionali di giugno. Trattative finite sempre tragicamente in un nulla di fatto per l’ostinata contrarietà dei Cinquestelle (e in particolare di Chiara Appendino). Il lavoro comune in Consiglio regionale, all’opposizione di Alberto Cirio, avrebbe dovuto saldare il nuovo Pd a trazione schleiniana, guidato da Pentenero, con il Movimento 5 stelle. Avrebbe. Che succederebbe se si andasse domani alle elezioni? “È una riflessione prematura – dice ancora Disabato – di sicuro, come dimostra la gestione delle trattative sul bilancio, ci sono molte cose da mettere a posto. Per questo dico che il Pd sbaglia a trattarci come stampelle, ma di grosso”.

L’esponente pentastellata, però, rivendica anche risultati positivi per il suo gruppo. “A differenza della scorsa legislatura siamo riusciti a incidere di più prima del testo in aula, richiamando la maggioranza su temi come violenza di genere e cultura”. E ancora: “In aula abbiamo visto riconosciuta la richiesta di sostegno alle attività danneggiate dai cantieri della metro, maggiori risorse nel recupero dei beni confiscati alle mafie e anche l’indagine sulla salute mentale, pur con un altro nome, è un’occasione importante di riflessione su quei temi. Il problema è l’inconsistenza di questa manovra, che non risponde ai cittadini piemontesi e non rispetta le promesse di Cirio in campagna elettorale, a partire dai mezzi pubblici gratis per gli under 26 e il sostegno al reddito per i cassintegrati che aspettiamo da aprile scorso”.