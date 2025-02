SANITÀ

Medici di famiglia, "meglio dipendenti". Camici bianchi divisi sulla riforma

Mentre la Fimmg alza il muro contro la riforma Schillaci, Il Comitato Mmg spinge per il passaggio a libro paga delle Asl. "Non è vero che si perderebbe il rapporto di fiducia con i pazienti. L'esempio spagnolo e portoghese".

Nonostante una crescente campagna mediatica, per alcuni versi non lontano dall’allarmismo nei confronti dei pazienti, messa in atto dal principale sindacato dei medici di famiglia generale, il fronte dei camici bianchi è tutt’altro che compatto nell’osteggiare il passaggio dall’attuale regime di convenzione alla dipendenza del servizio sanitario.

Se già le posizioni di sigle sindacali come Smi e Snami sono decisamente meno granitiche, rispetto a quelle della Fimmg, nell’opposizione all’ipotesi di riforma annunciata dal ministro della Salute Orazio Schillaci, non escludendo alcune aperture legate ad altrettanti eventuali correttivi dello schema su cui sta lavorando il ministro, nel mondo della medicina del territorio c’è una parte che si dice apertamente favorevole al passaggio dei professionisti negli organici delle Asl. E lo fa contestando anche le non poche tesi che la Fimmg propugna a sostegno della sua battaglia, incominciando proprio dal legame tra paziente e medico di famiglia che, a dire del maggior sindacato, verrebbe cancellato dalla riforma.

Una riforma che viene definita “coraggiosa” dal Movimento mmg per la dirigenza, costituito più di un anno fa e che adesso, in un dibattito sempre più acceso, interviene con una voce dissonante, anzi decisamente opposta rispetto alla principale sigla sindacale dei camici bianchi. E proprio alla Fimmg e comunque a chi si oppone al cambiamento di status contrattuale dei medici di famiglia paiono rivolte le parole che in più di una nota il Movimento mmg spende a favore della riforma. “I detrattori paventando la perdita della libera scelta del medico di fiducia da parte del cittadino e la perdita di capillarità dell’assistenza sul territorio per effetto dell’introduzione di quell’ulteriore status giuridico del medico di medicina genarela non fanno il bene del servizio sanitario nazionale”, sostengono i camici bianchi pronti, anzi desiderosi di diventare dipendenti.

Ma rigettano anche quello scenario che, oggettivamente, può far presa sugli assistiti, preoccupati di non poter più scegliere il medico di famiglia (anche se questa scelta è già spesso negata per la carenza di professionisti e quindi di posti disponibili) e non di meno di perdere il professionista di riferimento. “Affermazioni che non trovano alcun riscontro in quei modelli sanitari europei, come quello della Spagna e del Portogallo – sostiene il Movimento mmg – dove i governi hanno fatto la scelta di rendere dipendenti tutti i professionisti delle cure primarie o comunque di affiancare anche tale tipo di inquadramento contrattuale a quello in convenzione, senza pregiudicare il rapporto di fiducia tra medico e paziente”. I sostenitori della riforma ricordano come sia lo stesso ministro ad aver ribadito che non verrebbe meno la possibilità di scelta del professionista e che “nella nuova organizzazione il cittadino verrebbe seguito dal proprio medico, ma avrebbe in aggiunta la possibilità di rivolgersi ad un altro medico nella casa di comunità”.

A favore del passaggio alla dipendenza vengono citati miglioramenti per gli stessi professionisti “a partire dalla tutela in caso di malattia, maternità, ferie, part time, solo per citare alcuni aspetti” e guardando al probabile cambiamento messo in agenda dal Governo, sia pure non senza posizioni differenti all’interno della stessa maggioranza, il fronte del sì alla riforma sostiene che “non sussistano validi e ragionevoli motivi per non portare avanti una riforma che produrrebbe vantaggi per l’assistenza ai cittadini”.