Lega: Molinari, Trump occasione per l’Italia, la mia posizione è nota

"Le mie posizioni sono pubbliche e quotidiane, rispondo di quelle, non dei retroscena anche se pubblicati con grande evidenza da il Giornale, e ne sono sorpreso e molto amareggiato. Il mio parere, come facilmente verificabile, è quello della Lega ed è pubblico, chiaro e ribadito dal sottoscritto in tutte le uscite in Aula e nelle interviste: i cambiamenti imposti da Trump possono essere una occasione di cambiamento positivo per l’Italia. I tentativi di alimentare tensioni nella Lega continuano da anni ma, anche questa volta, non daranno risultati". Così il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari in riferimento all'articolo pubblicato oggi da Il Giornale. Secondo il retroscena descritto dal quotidiano, dentro la Lega ci sarebbe qualche malumore per le posizioni trumpiane del vicepremier Matteo Salvini. "Il problema - avrebbe detto in via confidenziale il capogruppo Molinari - è che politica estera la fa solo lui anche se il 90 per cento del partito non la condivide. E purtroppo le conseguenze della politica trumpiana non ricadono sui partiti ma sul Paese".