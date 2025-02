Donna scomparsa nel Torinese, riprese le ricerche nei boschi

Sono riprese questa mattina in Valle di Susa (Torino) le ricerche di Mara Favro, la donna di 51 anni di cui non si hanno più notizie dalla notte tra il 7 e l'8 marzo 2024. Ieri nel boschi del territorio di Gravere (Torino) sono stati individuati dei resti di ossa e parti di indumenti, in un'area limitrofa al punto di ritrovamento di quelli recuperati lo scorso venerdì. Le ricerche dei carabinieri del nucleo investigativo di Torino sono andate avanti fino al tardo pomeriggio e i vigili del fuoco dei Sapr (Sistemi aeromobili pilotaggio remoto) hanno alzato in volo un drone diverse volte. I resti ossei rinvenuti nel corso delle precedenti ricerche sono ancora in fase di valutazione medico legale, al fine di stabilirne l'origine e l'appartenenza.