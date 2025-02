Pg Corte Conti, formare correttamente i funzionari pubblici

Più che badare alla 'paura della firma' si dovrebbe "pensare a una corretta e continua formazione dei funzionari pubblici". Lo ha detto Fernanda Fraioli, procuratrice generale della Corte dei Conti in Piemonte, all'inaugurazione dell'anno giudiziario. "In tutto quello che si è sviluppato intorno alla famigerata 'paura della firma' - ha sottolineato - ci si è dimenticati che l'eliminazione della possibilità di chiamare a rispondere i gestori per 'colpa grave' fa ricadere la cattiva gestione delle risorse pubbliche sulla maggioranza della popolazione". Per la procuratrice è invece più opportuno formare adeguatamente gli operatori pubblici ed "eliminare tutte le norme che non servono, creando un corpus unico che eviti al funzionario di andare a cercare l'interpretazione più comoda, bypassando un eventuale diniego della Corte, ma improduttiva sul piano di una gestione corretta ed efficiente".