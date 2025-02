Morto a 77 anni il celebre libraio torinese Mimmo Fogola

È morto all'età di 77 anni Mimmo Fogola, noto a Torino per la sua attività culturale e per la sua libreria, la storica 'Dante Alighieri' in piazza Carlo Felice, ereditata dal nonno, che l'aveva aperta nel 1931. La libreria aveva poi chiuso nel 2014. Fogola aveva iniziato la sua carriera come venditore ambulante e nei mercatini di libri. Tra i clienti della sua libreria, in centro città, c'erano personaggi della cultura italiana, come Cesare Pavese e Primo Levi. Il funerale sarà domani alle 10 alla Chiesa della Crocetta.