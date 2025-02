POTERI SUBALPINI

Gallina "in saor" con Cipolletta.

Svolta alla Camera di commercio

Sotto lo sguardo del grande vecchio Salza si chiude il mandato dell'imprenditore a Palazzo Birago. Successione sempre in mani industriali. Le "compensazioni" alle altre categorie: vicepresidenza e posti nelle fondazioni. Spesi sul territorio 143 milioni

Finisce alla Camera di Commercio di Torino il mandato di Dario Gallina, cinque anni impegnativi iniziati durante il lockdown con un percorso in risalita. Un percorso ricostruito alle Gallerie d’Italia, in un incontro al quale hanno partecipato il sindaco Stefano Lo Russo, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e molti rappresentanti delle istituzioni. Tra gli altri Enrico Salza che è stato presidente della Camera di Commercio e per un ventennio dominus (quasi) incontrastato del Sistema Torino. A rilevare il testimone di Palazzo Birago sarà Massimiliano Cipolletta, amministratore delegato del gruppo Scai, realtà specializzata nella gestione di processi, infrastrutture, sistemi, applicazioni e soluzioni per l’experience design e il business process management, appena acquisita da Dedagroup, società tech che affianca le imprese e gli enti pubblici con soluzioni applicative e servizi IT. Una successione che conferma l’egemonia “industriale” al vertice della Camera – con passaggi degli inquilini di via Fanti a via Carlo Alberto, prima di Gallina era toccato a Vincenzo Ilotte – nonostante i tentativi delle categorie del commercio e dell’artigianato di rivendicarne la guida.

L’accordo sarebbe stato raggiunto con un complesso sistema di “compensazioni” che vede, in particolare, la battagliera presidente dell’Ascom Maria Luisa Coppa incassare per la propria organizzazione la vicepresidenza dell’ente e la designazione di un componente nel Consiglio di indirizzo della Fondazione Crt in sostituzione di Cristina Di Bari, destinata a “salire” nel cda di Palazzo Perrone. Sarebbe ancora da definire il “contentino” da accordare a Nicola Scarlatelli, presidente del Cna, che per qualche mese si è proposto come soluzione di “rottura”, trovandosi però praticamente solo (“Ha fatto il kamikaze mentre tutti trattavano”, spiegano alcuni insider).

“Con una spesa sul territorio pari a 143 milioni, indirizzata in particolare a turismo, cultura, digitalizzazione e manifattura, abbiamo generato un impatto complessivo che supera i 300 milioni. E non ci fermiamo qui: proseguiamo i lavori del nostro Innovation Block in piazzale Valdo Fusi, confermiamo, in collaborazione con gli enti e le istituzioni locali, tutti gli investimenti strategici, dai grandi eventi ai competence centre” ha sottolineato Gallina che ha svelato il nuovo logo, arrivato dopo 40 anni, e un prossimo accordo tra la Camera di Commercio e la Compagnia di San Paolo per rafforzare la collaborazione.

“Abbiamo sempre cercato di fare squadra, lavorare insieme ci dà la forza per raggiungere gli obiettivi” ha detto il sindaco, certamente grato verso un interlocutore che non gli ha mai creato troppi problemi. “È un momento di transizione particolare, è obbligatorio fare questo percorso insieme”, ha convenuto Cirio. Nei cinque anni del mandato di Gallina 5,8 milioni sono andati a cultura e turismo, quasi 12 alla competitività di imprese e territorio, mentre quasi 23 al progetto di impresa digitale. “Il Covid ha accelerato la digitalizzazione, i nostri bandi hanno dato una mano”, ha detto il segretario generale Guido Bolatto. Al 31 dicembre 2024 sono 195.477 le imprese attive nel torinese (+1,75% dal 2019): in questi anni sono risultate in crescita soprattutto le società di capitali (+21% dal 2019), a indicare un irrobustimento del sistema imprenditoriale, e le imprese straniere (+23% dal 2019) fenomeno. In calo in questi anni il personale camerale (-4%), oggi pari a 267 dipendenti, per il 75% donne: il rapporto tra numero di imprese per ciascun dipendente è passato in 5 anni da 691 a 732. I laureati e laureate in Camera di commercio sono il 55% (+8%).