Piemonte, la prossima settimana lavori solo nelle commissioni

Dopo il recente tour de force per l'approvazione del bilancio della Regione, la prossima settimana il Consiglio regionale del Piemonte non si riunirà in Aula. I lavori proseguiranno però nelle Commissioni. Lunedì si riuniranno la Commissione Legalità e la Commissione Sanità, dove è prevista una audizione del direttore generale dell'ospedale di Alessandria sui lavori presso il presidio infantile 'Cesare Arrigo'. Mercoledì sarà la volta della Commissione Trasporti con l'audizione del Comitato per la stazione ferroviaria di Vinovo sul riassetto della linea Sfm2, e della Commissione Cultura con l'audizione del Coordinamento Teatro Marchesa per un approfondimento sul progetto Teatro Comunità. Giovedì si riuniranno la Commissione Industria e la Commissione Ambiente, dove saranno audite le associazioni interessate all'inquinamento da elettrosmog.