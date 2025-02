ACQUA PUBBLICA

Iren a bocca asciutta, politici al verde. Fa acqua il servizio idrico in house

Il commissario Fluttero assegna a una società pubblica la gestione della rete nel bacino di Biella, Casale e Vercelli. Ora però il consorzio ha due anni di tempo per riconoscere alla multiutility 60 milioni di valore residuo. Il precedente di Cuneo e il nodo Alessandria

Nessuna sorpresa nell’annuncio del commissario Andrea Fluttero. In ossequio al volere della maggioranza dei sindaci, il servizio idrico integrato di una vasta area del Piemonte che comprende il Casalese e le province di Vercelli e Biella sarà gestito “in house” da un soggetto interamente pubblico, già costituito, denominato Bcv Spa. Un servizio che vale circa 900 milioni di qui ai prossimi trent'anni. Uno dei primi compiti del consorzio sarà quello di restituire a Iren circa 60 milioni di valore residuo sugli investimenti non ammortizzati. La multiutility, infatti, controlla la Asm che finora ha gestito il servizio idrico a Vercelli assicurando investimenti pari a circa 100 euro per abitante. Affinché la Asm possa entrare nel consorzio Bcv deve disfarsi del partner privato e per farlo deve liquidargli la propria quota. Dove troverà i soldi? Per assicurare solidità al consorzio Fluttero ha chiesto e ottenuto che si costituisse in Spa e che al suo interno venissero conferiti gli asset dei soggetti che lo costituiscono – Cordar Biella, Cordar Valsesia, Am+ e Sii – così da permettergli di avere una linea di credito dalle banche (la cosiddetta bancabilità).

Basterà? La risposta arriva da Cuneo, dove la stessa operazione è stata fatta circa cinque anni fa, attraverso Cogesi, consorzio pubblico che ha ottenuto l’affidamento “in house” della rete idrica su tutta la provincia Granda. Allora il partner privato era Egea Acque, che dopo essere stata estromessa ha promosso una serie di ricorsi perdendoli tutti. L’assegnazione a Cogesi, infatti, è da considerarsi in regola, ma anche in questo caso ci sono degli investimenti sulla rete da riconoscere, quantificati in quasi 70 milioni. Intanto Egea è stata acquisita da Iren, ma di quei 70 milioni ancora non vi è traccia. Ha un bel dire la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero che indietro non si torna, prima dovrebbe spiegare dove trova i soldi per andare “avanti” nella scelta compiuta nel 2019. Il 4 febbraio il direttore dell’autorità d’ambito cuneese Roberto Ronco ha inviato a Cogesi un sollecito che quantifica in 69,6 milioni il valore residuo da riconoscere a Iren “con massima sollecitudine”. Ma di quei soldi ancora non vi è traccia. Una situazione simile, a Reggio Emilia, si è risolta un anno fa con la creazione di una società mista (Arca): potrebbe essere questo l’approdo anche nel Cuneese?

Nella sua relazione Fluttero ha indicato in due anni il tempo necessario per riconoscere a Iren il valore residuo e accogliere anche Asm all’interno di Bcv. Gli step intermedi sono il 30 ottobre di quest’anno per il perfezionamento dell’atto di affidamento, il 30 novembre per la delibera dei vari soci pubblici che trasferisce la fatturazione a Bcv Spa e appunto il 28 ottobre 2027 per liquidare Iren e ottenere la gestione complessiva dell’intero bacino. E se i tempi non verranno rispettati? Si andrà avanti di proroga in proroga.

Un bel problema per Iren che sull’idrico sta puntando molto come dimostrano le più recenti operazioni, a partire dall’acquisizione totale di Iren Acqua che opera a Genova. Resta da valutare anche quel che accadrà nell’Alessandrino dove a rendere il tutto più complesso ci sono le pessime condizioni finanziarie in cui versa l’Amag.