GIUSTIZIA

Inchiesta sugli spioni, da maxi a mini. Prosciolto pure il presunto "corvo"

Per la maggior parte dei 21 imputati è stata pronunciata una sentenza di proscioglimento. Compreso Carella, l'investigatore privato che è attualmente sotto indagine a Milano sospettato di essere l'autore di dossier diffamatori verso la procura di Torino

Il “corvo” è volato via, almeno a Torino. Giovanni Carella, classe 1990, originario di Airasca, nel Torinese, sospettato di essere l’autore di lettere diffamatorie verso la Procura di Torino (e per questo indagato a Milano) è stato prosciolto oggi nell’udienza preliminare della maxi-inchiesta su presunti dossieraggi illegali dove, in uno dei diversi filoni, compariva la Kerakoll, multinazionale dei prodotti per l’edilizia, di Sassuolo (Modena), il cui allora amministratore delegato avrebbe commissionato una raccolta di informazioni riservate. Un’indagine, quella condotta dai pm Gianfranco Colace e Giovanni Caspani, uscita fortemente ridimensionata dalla sentenza pronunciata dalla gup Manuela Accurso Tagano: la maggior parte dei 21 imputati è stata prosciolta, ben dieci “non luogo a procedere” per “non aver commesso il fatto”, “il fatto non sussiste” o “il fatto non costituisce reato”.

Dopo aver dichiarato lo scorso 23 gennaio l’inutilizzabilità di una mole di chat e messaggi email acquisiti illecitamente durante le indagini, così come la Cassazione aveva annullato una serie di sequestri, la giudice ha decretato la decadenza di tutti i capi di imputazione più gravi, dall’associazione a delinquere finalizzata alle interferenze nella vita privata (una decina di persone, tra le quali il presunto “corvo” Carella) alla corruzione. Un’inchiesta che ha preceduto quella milanese sulla Equilize, la società dell’ex presidente di Fondazione Fiera Enrico Pazzali e l’ex poliziotto in pensione Carmine Gallo. Nel filone torinese a catturare l’attenzione dei pm sono stati principalmente Riccardo Ravera, 63 anni, carabiniere in congedo che, con il nome in codice di Arciere, nel 1993 fece parte della squadra “Crimor”, comandata da “Ultimo” che catturò Totò Riina, e Davide Barbato, sovrintendente della Polizia di Stato addetto al servizio scorte della Questura di Torino. Il primo vede cadere le accuse relative alle presunte irregolarità sulle assegnazioni dei lavori di sicurezza al Lingotto, il secondo viene completamente scagionato.