GIUSTIZIA

Banca abusiva e frodi nel trading, nuovi guai per Massimo Segre

Il protagonista del feuilleton di due estati fa con la Seymandi è tra i 25 indagati per abusivismo bancario, falso in bilancio e corruzione a Torino. La Directa Sim, società da lui presieduta, sarebbe al centro di uno schema di mediazione creditizia illegale

Avrebbe dato vita a una piccola “banca centrale”, trasformando una società di intermediazione mobiliare (Sim) abilitata a fornire unicamente servizi di trading, con cui raccoglieva liquidità da banche in salute e forniva la stessa liquidità a istituti di credito che avevano difficoltà ad approvvigionarsi tramite i canali bancari tradizionali. Massimo Segre, 65 anni, commercialista e finanziere torinese, ha ricevuto assieme ad altri 24 indagati (di cui 21 persone fisiche e 4 società) l’avviso di chiusura delle indagini per i reati di abusivismo bancario, falso in bilancio, corruzione tra privati e abusiva attività di mediazione creditizia. Figlio di Franca Bruna Segre, scomparsa nel 2014, anche lei volto storico del mondo finanziario del capoluogo piemontese (con Banca Intermobiliare, Bim, una sorta di “Mediobanca” subalpina), per anni commercialista di Carlo De Benedetti, Massimo Segre è stato protagonista delle cronache estive del 2023 per la clamorosa rottura del fidanzamento con Cristina Seymandi, svela proprio dallo Spiffero. Vicenda che dagli affetti ha prodotto strascichi nei suoi affari, in particolare sulla Savio, l’azienda di serramenti di Chiusa San Michele, per la quale i pm ipotizzano intestazioni fittizie, in sostanza una serie di giravolte societarie tra i due.

Fulcro del sistema sarebbe la Directa sim, guidata da Segre assieme all’ex co-amministratore delegato, Giancarlo Marino, che aveva le deleghe operative di un’attività che nel 2021 aveva fatto accendere i fari di Banca d’Italia: al termine dell’ispezione via Nazionale aveva imposto una serie di correttivi, irrogando una sanzione modesta, 30 mila euro. Ma quanto fatto da Directa dopo la multa non ha soddisfatto Bankitalia che nel 2023 ha trasmesso la relazione alla Consob e alla procura di Torino. Così il 27 giugno del 2023 la Guardia di Finanza, coordinata dal pm torinese Mario Bendoni, ha bussato alla porta della Sim per acquisire la documentazione su questa presunta attività illecita, provvedendo successivamente a reperire ulteriori documenti anche presso le banche e le società finanziarie che partecipavano a questo schema, suddivise in depositanti e depositarie. Tra le prime, che parcheggiavano la liquidità, figurano Banco Azzoaglio, il Banco fiorentino, la Banca delle Alpi marittime, Credito Fondiario, Palladio Holding, la Fondazione Mps e Fides spa. Tra le seconde, che ricevevano la liquidità, la Popolare di Bari, Carige, Banca Progetto, Banca Sistema, Illimity, Solution Bank, Banca Regionale di Sviluppo (incorporata nel 2023 in Banca di Credito Popolare). Ma se nessuna delle banche citate è coinvolta nelle indagini a finire invece nel mirino della magistratura assieme a Directa sono Argos Corporate Finance con sede legale a Milano, Framat con sede legale a Trento e Gt Advisory con sede legale a Roma.

I Finanzieri del Nucleo speciale di polizia valutaria hanno passati al setaccio i bilanci. In particolare, dal 2019 al 2023, la Sim – spiega una nota del procuratore Giovanni Bombardieri – avrebbe custodito e amministrato ingenti somme di denaro (circa 300 milioni di euro l’anno), affidatele dalla propria clientela istituzionale (bancaria e corporate), per finanziare altri istituti di credito in gravi difficoltà finanziarie, i quali avrebbero riconosciuto alla Sim tassi di interesse superiori (in media il 2%) a quelli che quest’ultima corrispondeva ai propri depositanti. Tale attività sarebbe stata svolta abusivamente, senza rispettare il prescritto vincolo di accessorietà, in quanto la Sim avrebbe dovuto utilizzare tali somme esclusivamente per l’esecuzione di ordini di negoziazione di strumenti finanziari, in realtà mai avvenuta.

Inoltre, nei bilanci degli anni 2019-2022 sarebbe stata omessa da parte della Sim l’indicazione dei rischi di credito, liquidità e tasso d’interesse correlati allo svolgimento di tale attività di deposito della liquidità di terzi, fornendo valori dei coefficienti patrimoniali di vigilanza superiori a quelli reali e ai minimi regolamentari. Infine l’attività sarebbe stata gestita dal co-amministratore delegato della Sim che avrebbe individuato i clienti istituzionali e i soggetti presso cui sub-depositare i fondi in custodia attraverso quattro segnalatori di pregi che avrebbero percepito compensi elevati in ragione delle somme depositate (1,5 milioni l’anno). Questi ultimi, in virtù di un accordo corruttivo con il co-amministratore, avrebbero poi impiegato parte dei compensi ricevuti dalla Sim per il pagamento di fittizie consulenze, pari a circa 700 mila euro l’anno, fornite a due società riconducibili al predetto oppure per retrocessioni in contanti allo stesso. Due dei segnalatori avrebbero in realtà svolto attività riconducibili a quelle proprie dei mediatori creditizi in assenza della prescritta iscrizione all’albo tenuto dall'Organismo Agenti e Mediatori, peraltro, uno di questi è stato anche denunciato con l’ipotesi di essersi sottratto in maniera fraudolenta al pagamento delle imposte. Avrebbe, infatti, ricevuto gli ingenti pagamenti della Sim su un conto corrente estero e utilizzato tale provvista per l’effettuazione di giroconti su altri rapporti esteri, di pagamenti di spese personali e di prelievi in contanti.

Directa “è una azienda solida, da trent’anni punto di riferimento nel suo settore che ha fatto della trasparenza e correttezza di gestione un proprio punto d’orgoglio – scrive la società in una nota –. L’inchiesta non influenza in alcun modo la continuità operativa, tutte le attività proseguono regolarmente. Le indagini risalgono indietro nel tempo. Con l’avviso di conclusione sarà finalmente possibile accedere al fascicolo della pubblica accusa, quindi replicare nel merito alle contestazioni e documentare l’assoluta correttezza dei comportamenti della società. I bilanci di Directa sono certificati delle principali società di revisione che mai hanno sollevato alcun rilievo”.