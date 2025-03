Carabiniere compie 103 anni, regalo del generale

Compie oggi 103 anni Michele Melfa, carabiniere in congedo di Nichelino (Torino), e per l'occasione ha ricevuto la visita e gli auguri del generale Roberto De Cinti, comandante provinciale dell'Arma a Torino. Melfa è un veterano della Seconda guerra mondiale: in forza al genio ferrovieri, fu impiegato nella spedizione italiana nell'allora Unione Sovietica e prese parte alla battaglia di Stalingrado. Si arruolò nei carabinieri nel 1947. Operò nella brigata mobile di stanza in Somalia (all'epoca sotto il protettorato italiano) e poi in Piemonte, prima al comando stazione di Savigliano e poi al nucleo informativo di Torino. Andò in pensione nel 1977 con il grado di vice brigadiere. "Michele Melfa - dichiara il Comando provinciale dell'Arma a Torino - è un modello di vita per tutti, un uomo di legge che nella sua lunga storia annovera anche la fortuna di avere conosciuto il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa". Oggi il generale De Cinti gli ha espresso "profonda ammirazione" e gli ha donato una feluca in cristallo.