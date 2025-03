SANITÀ

Molinette, trasparenza e legalità.

Intramoenia, i diktat di Schael

Nel giorno dell'insediamento alla guida della Città della Salute di Torino, il manager "tedesco" invia una rigida circolare sulle visite a pagamento. Qualche segnale di distensione verso l'Università che ne aveva osteggiato la nomina

Le parole e i fatti, anzi gli atti. Le prime, quelle di Thomas Schael nella sua presentazione nel giorno del suo insediamento da commissario della Città della Salute di Torino sono state assai morbide rispetto alle attese e ai timori che hanno preceduto l’arrivo del “tedesco” in corso Bramante, peraltro apertamente osteggiato dal mondo accademico con l’Università che si era opposta all’intesa proposta dalla Regione Piemonte, poi aggirata proprio con il ruolo commissariale anziché quello di direttore generale.

Chi si attendeva, o appunto temeva, l’annuncio della sospensione della libera professione di fronte a liste d’attesa troppo lunghe sulla scia di quanto fatto da Schael nell’Asl di Lanciano Vasto Chieti che ha diretto fino a pochi giorni fa, probabilmente, ha tirato un sospiro di sollievo. Ma mal gliene potrebbe incogliere, proprio perché oltre alle parole nell’azione e nella storia di der kommissar ci sono soprattutto i fatti.

La prova sta nelle due pagine della prima circolare (la seconda è sul rigoroso divieto di fumo) firmata con il nuovo ruolo, ma scritta quando ancora era in Abruzzo. Pochi punti e ben dettagliati. Innanzitutto, viene richiamato l’obbligo di “garantire il rispetto del corretto equilibrio sia di volumi che di tempo tra l’attività istituzionale e quella libero professionale al fine di evitare l’instaurarsi di condizioni di conflitto e interferenze con le priorità e gli obiettivi dell’azienda ospedaliera universitaria”. Ma nel paragrafo successivo che si ribadisce come l’intramoenia – questione finita all’interno dell’inchiesta della Procura della Repubblica con l’iscrizione nel registro degli indagati di 25 persone tra i passati manager e dirigenti di corso Bramante – “deve essere svolta in modo da garantire prioritariamente l’integrale assolvimento dei compiti di istituto e assicurare la piena funzionalità del servizio pubblico”.

Come noto una delle questioni che adombra un’interpretazione in molti casi assai allargata della legge che regola la libera professione da parte dei medici ospedalieri, riguarda la cosiddetta intramoenia allargata, ovvero l’attività svolta in deroga alla legge al di fuori dell’ospedale e molto spesso in studi privati. A questo proposito Schael scrive a tutti i medici e a tutti i direttori di Dipartimento dell’azienda che l’intramoenia “deve essere espletata di norma e prioritariamente all’interno dell’azienda (…) e solo in forma residuale presso studi privati autorizzati”. Insomma, l’esatto opposto di quanto accade ormai da molti anni, con la libera professione svolta all’interno dell’azienda che rappresenta una minima parte del totale, esattamente il 18% come riportato poco tempo addietro dallo Spiffero. Cosa accadrà per tutti quei casi, la stragrande maggioranza appunto, che non ricadono nella prescrizione impartita da Schael, così come nel caso in cui altre disposizioni contenute nella circolare risultino disattese? “L’inosservanza dei principi enunciati nonché degli obblighi legali, contrattuali e deontologici – scrive in conclusione il commissario – in materia di corretto e trasparente esercizio della libera professione comporterà l’applicazione delle misure sanzionatorie e restrittive previste dalla legge”. Insomma la sospensione dell’intramoenia, apparentemente lasciata a margine nel discorso di insediamento di Schael, è ben presente nel suo primo atto.

Non pare un caso che il manager, il quale poco dopo il suo arrivo in Abruzzo aveva sollevato il coperchio su fatti di corruzione che avrebbero portato la magistratura a disporre arresti e rinvii giudizio di più di un camice bianco eccellente, nel suo primo giorno a Torino abbia ripetuto più volte il concetto “trasparenza e legalità”. Segnali inequivocabilmente chiari del senso che, insieme allo sviluppo sul fronte scientifico e delle prestazioni ai pazienti, il commissario intende dare al compito affidatogli dopo il terremoto giudiziario, ma anche in virtù di quella montagna di problemi che in anni e decenni ha gravato sempre più sulla principale azienda ospedaliera del Piemonte. Lo stessa citazione di Seneca, con cui ha concluso il suo discorso va forse letta come un segnale in codice. “Il saggio non dice mai tutto quello che pensa, ma sempre ciò che gli conviene dire”. Insomma, cosa pensa (di fare) der kommissar lo si scoprirà, più che dalle parole, dai fatti. E probabilmente non bisognerà aspettare molto.