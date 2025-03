SACRO & PROFANO

Corvi rossi e lo scalpo del Papa, "conservatori" fuori dai giochi

Mentre continuano a destare preoccupazione le condizioni di salute di Francesco, in Vaticano è partita la caccia agli "indietristi". Le grandi manovre in vista di un prossimo conclave sono tutte di tendenza progressista o ultra-progressista. E secondo i rumors...

Le condizioni di salute del Santo Padre, ricoverato da oltre due settimane al Policlinico Gemelli, permangono critiche, se non gravi. Lo staff medico che assiste Papa Francesco non ha nascosto la precarietà della situazione di «un signore di 88 anni con patologie polmonari croniche». La crisi respiratoria arrivata dopo quattro giorni di bollettini più ottimistici prospetta uno scenario complicato, come una degenza più lunga e interamente ospedaliera. Eppure, sebbene al decimo piano del Gemelli, con contatti personali minimi e una attività ridotta all’osso, il Pontefice abbia provveduto a qualche nomina ed esaminato documenti, tra cui quelli della Cause dei Santi, anche se le cose migliorassero, dicono sempre i medici, non tutto tornerà come prima, perché «la parte acuta sarà risolta ma la parte cronica resterà».

In Vaticano è già partita, a cominciare da quell’assiduo frequentatore dei salotti radical-chic del cardinale Gianfranco Ravasi, la caccia ai presunti «corvi», i quali andrebbero individuati – naturalmente – tra i cardinali conservatori. Che invece sono completamente fuori da tutti i giochi e che proprio Francesco ha annichilito. I porporati americani poi sono tutti di altro segno. In realtà, le grandi manovre in vista di un prossimo conclave sono tutte di tendenza progressista o ultra-progressista, avviate con la parola d'ordine «Indietro non si torna!». Lo scenario a cui costoro pensano è di costruire una candidatura incentrata sul mantra che vuol dire tutto e nulla: sinodalità. E proprio quando, mai come adesso, l’istituzione ecclesiastica non è stata mai così centralizzata. Se ne è accorto persino il teologo valdese Fulvio Ferrario che ha recentemente scritto: «Il cattolicesimo bergogliano, si è fatto una fama, solo parzialmente meritata, di “progressismo”: il Francesco-pensiero è in realtà una forma di populismo, che non vuole essere né di destra né di sinistra, ma che, forse per la sua matrice argentina, ha qualcosa di peronista».

Per i progressisti «continuisti», dicono i rumors, il nome giusto per la successione sarebbe stato individuato nella persona del cardinale maltese Mario Grech, segretario generale del Sinodo, con esperienza sia diocesana sia curiale e che ha soltanto 68 anni. Il programma è semplice e potrebbe coalizzare la maggioranza del collegio cardinalizio: «La Chiesa va avanti, non si torna indietro, continuare con le riforme e con uno stile sinodale che deve diventare prassi». Sembra, ma la notizia è stata smentita, che il papa abbia incontrato segretamente il suo canonista di fiducia, il cardinale Gianfranco Ghirlanda; secondo qualcuno, l’argomento tra i due sarebbero state le modifiche alle regole del conclave al fine di agevolare l’elezione di successore «continuista». Tali modifiche consisterebbero innanzitutto nell’abbattere la soglia dei 120 cardinali elettori e blindare una candidatura che impedisca alla Chiesa di «tornare indietro». Ma per una realtà soprannaturale come la Chiesa (per chi ci crede) cosa vuol dire «andare avanti»? Se si consultano cardinali, vescovi e teologi la risposta non è univoca: conformarsi a Cristo, realizzare il Regno, lavorare per la pace e la giustizia, adeguarsi alla modernità, assimilarsi al mondo, venire incontro alle ansie dell’uomo ecc. Ben pochi risponderanno invece che la Chiesa «va avanti» quando guadagna anche una sola anima a Cristo e la salva. Sembra però che per la Chiesa attuale la salvezza delle anime non costituisca più la suprema lex. L’obiezione è nota: l’anima non è altro che un concetto platonico introdottosi nel cristianesimo. Meglio salvare i corpi.

***

A proposito di “corvi”, unanime è lo scandalo verso coloro – i soliti «indietristi» – che sono sospettati di «pregare per la morte di Francesco». Eppure, anche in questo caso, la tradizione è tutta di segno opposto. Ce lo ha raccontato, in una famosa intervista su Repubblica del 5 luglio 2005 lo storico fondatore – insieme a don Giuseppe Dossetti – della Scuola di Bologna, Giuseppe Alberigo (1926-2007), coordinatore della monumentale e ideologica Storia del Concilio Vaticano II in cinque volumi e tradotta in più lingue. La “Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII”, questo è il suo nome ufficiale, è il think tank progressista di cui fa parte da sempre Enzo Bianchi. Siamo nel 1953 a Bologna dove, a casa Alberigo, si recava spesso il famoso padre benedettino francese Jean Leclercq, (1911-1993): «Una sera, al momento delle preghiere, il padre Jean chiamò me e mia moglie Angelina: “Ora preghiamo per la morte del Pontefice”. Con mia moglie ci guardammo stupefatti. Papa Pio XII stava benissimo ma lui quieto replicò al nostro disagio: “Ora il Santo Padre è un peso per la Chiesa. Preghiamo perché il Signore se lo prenda presto”». All’epoca dell’intervista nessuno espresse indignazione, in fondo si trattava del “cattivo” papa Pacelli.

***

Che i vescovi – soprattutto quelli piemontesi – siano soliti recitare il mantra autoassolutorio della congiuntura storica quale causa della riduzione numerica del clero, è cosa arcinota. Non stupisce, d’altronde, che essendosi impegnati a formare operatori sociali e mediatori culturali in luogo di sacerdoti e ministri del culto e dei sacramenti, non trovino più nessuno che voglia spendere la propria vita da “prete che fa il laico”; meglio, semmai, far il contrario, con tutti i relativi benefici, moglie compresa. L’arcivescovo di Vercelli – il bergogliano della prima ora che non ne poteva più di Benedetto XVI, monsignor Marco Arnolfo – brilla per la sua miseria vocazionale: in quasi undici anni di episcopato ha ordinato infatti solo tre preti diocesani, uno dei quali raccolto da Torino. La diocesi eusebiana che conta circa 180mila abitanti e 117 parrocchie, ha oggi in servizio una cinquantina di preti, meno di una decina di religiosi e una quindicina di diaconi permanenti (molti dell’Operazione Mato Grosso). Con questi ultimi, in particolare, cerca di tamponare qua e là una situazione disastrosa ma la toppa si è rivelata peggio del buco. Il clero ha infatti un’età media di quasi sessantacinque anni, e una presenza di un prete ogni tremila abitanti. I seminaristi sono sette, tra cui un francese, un brasiliano e un lampedusano. Ora, giunto quasi al redde rationem del suo episcopato, pare che Arnolfo non abbia più preti per coprire neanche le grandi parrocchie, vedasi il recente caso di Trino. Evidentemente, questi sono i risultati dell’essersi preoccupato troppo delle fonti energetiche rinnovabili, dell’auto elettrica e delle settimane sociali dei cattolici, e troppo poco delle vocazioni. Ennesimo esempio di prossima liquidazione fallimentare: parrocchie abbandonate a sé stesse, senza Messa, senza prete, senza futuro. E anche senza laici «in uscita» (e neppure in entrata). Ma in compenso ecologicamente esemplari: non consumano più nemmeno la luce per la chiesa e la canonica.

***

Non va meglio nella diocesi di Casale Monferrato guidata dal “principe vescovo” monsignor Gianni Sacchi dove per 115 parrocchie vi sono 47 sacerdoti di cui due sono oltre i 90 anni, cinque fra gli 80-90, sette fra i 70-80, sette fra i 60-70, sedici fra i 50-60, sette fra i 40-50, uno al di sotto dei 40 anni, nessuno sotto i 30. Solo 38 parrocchie hanno un sacerdote ivi domiciliato, mentre le restanti sono gestite da non residenti. Quasi tutti i preti devono seguire almeno tre-quattro parrocchie per ognuno, spesso vaste e lontane fra di loro. Ben 29 parrocchie sono rette da 14 sacerdoti provenienti da altri Stati, in particolare dall’Africa e vi i sono 5 seminaristi. Dal 2017, da quando monsignor Sacchi è vescovo di Casale, sono stati sepolti ben 19 sacerdoti. Nel 1954, 70 anni fa, vi erano 296 sacerdoti incardinati e tutti italiani; nel 1974, cinquant’anni fa, vi erano 198 sacerdoti incardinati, più 65 religiosi e 393 suore; nel 1980 vi erano 172 sacerdoti; nel 1994 erano 138, più 33 religiosi e 195 suore; nel 2004 erano 110 sacerdoti, 26 religiosi e 153 suore. Oggi vi sono 7 religiosi e 28 suore. I dati parlano da soli ma il cancelliere vescovile che li ha elaborati, don Davide Mussone, è però ottimista e abbastanza sicuro che Casale Monferrato resterà diocesi e non sarà unita ad altra, né accorpata in persona episcopi. Questo almeno «per qualche decennio».

***

Venerdì 21 febbraio si sono svolti a Torino due interessanti convegni. Il primo, alla Facoltà teologica, ha visto la partecipazione dell’eminente teologo Christoph Theobald che ha trattato, in una densa relazione, della situazione di attuale «esculturazione della fede» e della Chiesa come «rabdomante» concludendo che «nella misura in cui la Chiesa uscirà da stessa, dai propri problemi e dalle proprie divisioni per esporsi al vento dello Spirito Santo e per interessarsi, in maniera disinteressata, al futuro “spirituale” delle nostre società umane, essa riscoprirà con stupore la “fonte” cristica che la irriga da sempre e le inaudite potenzialità di futuro che vi si nascondono».

Il secondo convegno sulle “Dinamiche religiose a Torino negli Anni Settanta tra politica, società e cultura”, al Polo del 900, poteva essere l’occasione, a parte qualche vago accenno, per una rilettura critica del cattolicesimo torinese degli Anni Settanta, ancora oggi avvolto nel mito e che alimenta la frenetica nostalgia di un sempre più esigua pattuglia di revenant. Ma non è ancora venuto il tempo di far uscire dall’oblio quei preti e quelle forze che resistettero coraggiosamente alle «dinamiche» di quegli anni e oggi relegate nella damnatio memoriae, esercizio in cui da sempre eccelle la sinistra politica ed ecclesiale. Ci aveva provato il compianto Pierluigi Zoccatelli (1965-2024) sociologo delle religioni e autore, insieme a Oscar Sanguinetti dello studio Costruiremo ancora cattedrali. Per una storia di Alleanza cattolica (1960-1974) dove emerge che il cattolicesimo torinese non era tutto omologato da una parte sola e aveva dignità di argomentazioni e di idee.