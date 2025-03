Le banche stringono sul risiko, lente sulle assemblee

C'è grande fermento tra le banche italiane coinvolte nelle operazioni di consolidamento. Dopo il via libera dei soci di Banco Bpm alle modifiche per l'opa su Anima, l'attenzione ora si focalizza sulle prossime assemblee delle banche interessate al risiko. Per la settimana prossima, intanto, il ceo di Unicredit, Andrea Orcel, avrebbe in programma un incontro con funzionari del governo. Ad aprire le danze sarà Unicredit il 27 marzo. L'assemblea degli azionisti per il via libera al bilancio e alla destinazione dell'utile di esercizio 2024, ed alla delega per l'aumento di capitale al servizio dell'offerta pubblica di scambio sul Banco Bpm. Ed è proprio su quest'ultima che c'è grande attenzione, anche alla luce dell'assemblea della banca guidata da Giuseppe Castagna relativa ad Anima. Nelle scorse ore, fonti vicine ad Unicredit hanno fatto sapere che un incremento del prezzo dell'Opa per Anima e la "rinuncia (in tutto o in parte) delle condizioni dell'opa Anima o anche ad una sola di esse, potrebbe determinare la risoluzione o l'inefficacia dell'offerta". Andrea Orcel, intanto, continua a lavorare su tutti i fronti aperti e la prossima settimana avrà colloqui con i funzionari del governo. L'incontro, pur rientrando tra colloqui di routine, sarebbe l'occasione anche per parlare delle mosse del gruppo tra cui l'ops su Banco Bpm e la quota in Generali. Altra data importante per il risiko bancario italiano sarà quella del 17 aprile. I soci di Mps saranno chiamati a deliberare sulla delega per l'aumento di capitale al servizio dell'offerta pubblica di scambio su Mediobanca. Un appuntamento che non dovrebbe rappresentare un grosso ostacolo sulla strada dell'operazione sostenuta dai maggiori soci della banca senese. Dopo l'aumento dal 5 all'8% della quota del gruppo Caltagirone nel Monte dei Paschi, le forze favorevoli all'offerta su Piazzetta Cuccia si sono ampliate e dispongono di numeri importanti. Il ministero dell'Economia ha in mano l'11,7%, Delfin, la cassaforte degli eredi di Leonardo del Vecchio il 9,8%. Ci sono poi il 5% di Banco Bpm e il 4% di Anima che vengono considerati negli ambienti finanziari nel fronte a favore dell'aumento di capitale. A Venezia, invece, si svolgerà l'assemblea straordinaria di Banca Ifis sulla delega per l'aumento di capitale al servizio dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulle azioni di illimity Bank. Il 18 aprile toccherà all'assemblea dei soci di Bper, chiamata a deliberare sull'aumento di capitale a servizio dell'offerta pubblica di scambio volontaria sulle azioni di Banca Popolare di Sondrio. La decisione dei soci della banca modenese arriverà alcune settimane dopo la presentazione del nuovo piano industriale di Sondrio, prevista il 12 marzo. Nei giorni scorsi il Cda ha nominato gli advisor ed ha ribadito che "continuerà a operare con l'obiettivo di creare valore per tutti gli azionisti e stakeholder".