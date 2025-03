SLAVA UKRAINI

Con l'Ucraina, per l'Europa

Appello a partecipare a manifestazioni in Italia per sostenere l'Ucraina e Zelensky, dopo l'aberrante spettacolo di Trump. In piazza senza bandiere di partito, ma con quelle italiane, ucraine ed europee. A Torino domani alle 14 in piazza Carignano

Solo le bandiere ucraine, quelle dell’Italia e dell’Europa, nessuna bandiera politica. Il popolo ucraino che vive nel nostro Paese scende in piazza e chiama tutti a partecipare alle manifestazioni di domani promosse da tante associazioni in modo spontaneo dopo lo schiaffo del presidente americano Trump a quello ucraino Zelensky, “perché in gioco ci sono i valori dell’Europa, non solo quelli del nostro Paese”.

Un primo appuntamento c’è stato oggi a Milano, davanti al Consolato americano: “Oggi manifestiamo perché siamo convinti che il popolo americano non sia stato rappresentato dal loro presidente. Chiediamo ai cittadini Usa di prendere le distanze dall’atteggiamento di Trump, siamo con i cittadini americani ma contro quello che è successo ieri alla Casa Bianca. Ribadiamo la nostra solidarietà al popolo americano che ci sostiene contro la Federazione russa. L’iniziativa è nata con uno spontaneo tam tam nella notte”, spiega Fabio Prevedello, presidente dell’associazione europea Italia-Ucraina Maidan. Al presidio c’era anche Tetyana Bezruchenko, responsabile per la Lombardia della Maidan Italia-Ucraina, nata a Mariupol, città martire della guerra seguita all’invasione russa, che vive in Italia dal 2003: “Dal 2014 non posso più rimanere in silenzio e quando posso reagisco –spiega –. Nel 2022 volavano i missili, oggi la guerra contro la democrazia viene anche dal presidente degli Usa che ha umiliato il presidente Zelenski. Bisogna far reagire le persone”. La sua è una chiamata alla pace ma soprattutto alla reazione: “Tutti devono capire che l’Ucraina combatte dal 2014 per i valori europei. Trump sta calpestando non solo l’Ucraina ma il diritto alla pace e l’Europa deve mostrarsi unita e forte. Questa è una guerra contro l’Europa e il mondo occidentale. Vivere in pace è un diritto, lottare per la democrazia è un dovere”.

Da Roma gli fa eco Oles Horordetskyy, presidente dell’associazione cattolica ucraina in Italia: “Invitiamo tutti gli italiani, al di là dell’appartenenza politica, a chi crede nei valori della libertà, della dignità e dello stato di diritto a partecipare alle manifestazioni di domani. L’Europa deve svegliarsi, è arrivato il momento di difendersi. Siamo con Zelensky e il popolo ucraino che ieri è stato umiliato in Usa”.

Sono tante le città che vedranno manifestare ucraini e italiani, dopo l’idea lanciata da Carlo Calenda (Azione): Roma, Milano, Bologna, Ancona, Brescia, Caserta, Cuneo, Firenze, La Spezia, Lecco, Mantova, Mazara del Vallo, Messina, Napoli, Parma, Perugia, Ravenna, Reggio Emilia, Salerno, Torino, Treviso, Vicenza. Ma altre, spiegano gli organizzatori, se ne aggiungeranno.

A Torino l’appuntamento è in piazza Carignano alle 14. L’appello sta circolando in queste ore sui social corredato da un’illustrazione con i colori gialloblu e la dicitura “siamo europei, siamo con gli ucraini: subito Stati Uniti d’Europa. Vi aspettiamo numerosi domani” è quanto scrive la Comunità degli ucraini sotto la Mole.