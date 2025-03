ENTI LOCALI

Province, accordo sul fil di Lana

Alla guida di Upi Piemonte è stato eletto il presidente del Vco, senza tessere di partito ma "vicino" alla Lega. Trattative febbrili nel centrodestra fino a poche ore dall'assemblea, poi la mediazione tra Rasero (FI) e Binatti (FdI)

Alessandro Lana, presidente della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, è stato eletto all’unanimità e per acclamazione alla guida di Upi (Unione Province d'Italia) del Piemonte dall’assemblea regionale che si è tenuta ad Asti. Una scelta frutto di una estenuante trattativa all’interno del centrodestra piemontese, al governo in quasi tutte le Province piemontesi (con l’eccezione di Biella), e che vedeva tre contendenti: l’astigiano Maurizio Rasero (Forza Italia), il novarese Federico Binatti (Fratelli d’Italia) e il cuneese Luca Robaldo (indipendente tra i promotori della Lista Cirio alle ultime regionali), “reggente” dell’associazione dopo le dimissioni di Enrico Bussalino, promosso nella giunta della Regione. Dopo uno sfibrante tiramolla nella tarda serata di ieri si è raggiunto l’accordo su Lana, senza tessere di partito ma considerato vicino alla Lega.

“L’elezione di Alessandro Lana segna un nuovo punto di partenza per Upi Piemonte, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle Province e garantire una governance territoriale sempre più efficiente e vicina ai bisogni del territorio. A lui vanno le più sincere congratulazioni e auguri di buon lavoro”, dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore agli Enti Locali Bussalino, entrambi presenti ai lavori, che sottolineano “il ruolo essenziale per i territori” svolto dalle Province, che “non devono subire tagli ai finanziamenti. È fondamentale garantire a questi enti risorse adeguate affinché possano svolgere al meglio le loro funzioni, tra cui la tutela ambientale, la manutenzione ordinaria delle strade, la programmazione e l’edilizia scolastica, tutti ambiti fondamentali per il benessere delle comunità locali. Una pianificazione efficace in questi settori è indispensabile – concludono Cirio e Bussalino – per assicurare servizi e infrastrutture sicure e funzionali ai cittadini”.