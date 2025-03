Colpi per 200mila euro agli uffici postali, arrestato rapinatore

Incensurato, è accusato di de rapine e un'altra tentata agli uffici postali, tutte nel Torinese. E' un trentunenne italiano arrestato dai carabinieri della Compagnia di Chieri. Il primo colpo l'6 agosto scorso a La Loggia, dove il, rapinatore era riuscito a impossessarsi di 165.650 euro; la seconda rapina il 16 dicembre a Santena, con un bottino di 49.505 euro. Infine, l'ultimo colpo l'aveva tentato il 25 gennaio scorso all'ufficio postale di Rivalta, ma in questo caso non era andato a buon fine grazie alla prontezza di riflessi della direttrice, che si era chiusa in bagno dopo aver azionato l'allarme antirapina. Il rapinatore è stato individuato grazie alle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza perché la sua auto aveva la targa posteriore diversa da quella anteriore. Il giovane, prima di commettere le rapine, effettuava diversi sopralluoghi per monitorare le abitudini dei direttori delle filiali degli uffici postali. In particolare, lo studio del funzionamento dei caveau temporizzati gli aveva permesso di pianificare i colpi, compiuti con il volto travisato da una mascherina chirurgica, cappello da baseball. Impugnava una e pistola che poi si è rivelata un giocattolo.