Asi, il ricevitore satellitare per la Luna "sfida vinta"

"Una sfida vinta": così il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, definisce in una nota lo strimento LuGre nato dalla collaborazione con la Nasa e costruito in Italia, destinato a dimostrare la ricezione dei segnali di navigazione satellitare fra la Luna e la Terra. "LuGre - osserva - è un elemento importante che sta aprendo la strada ai futuri sistemi di navigazione per l'esplorazione permanente della Luna. I futuri astronauti potranno, così, trovare agevolmente la loro posizione anche oltre la Terra", Per Valente "quello di LuGre è un percorso incredibile e pieno di soddisfazioni. Il nostro piccolo ma sofisticato ricevitore sta davvero mietendo record su record", osserva riferendosi ai due record superati già durante il viaggio. "Mai nessuno mai aveva osato tanto con un navigatore satellitare", rileva. "LuGre è una sfida vinta, che non mi sorprende" ed è "frutto della capacità di tutto il nostro settore spaziale. Un settore, evoluto e maturo, di elevato profilo mondiale la cui expertise e competenza mostra ogni giorno i suoi frutti, a livello internazionale, in tutti i campi di questo mondo sfidante". Costruito in Italia dall'azienda Qascom di Bassano del Grappa con il supporto scientifico del Politecnico di Torino, LuGre è anche il frutto della lunga collaborazione fra le agenzie spaziali di Italia e Stati Uniti: "un rapporto nato oltre 60 anni fa agli inizi della corsa allo spazio, che - osserva Valente - si è rafforzato nei decenni e consolidato con l'essere tra i primi firmatari degli Artemis Accords, il programma di ritorno del genere umano sulla Luna di cui LuGre è un essenziale e unico apripista per i futuri sistemi di navigazione lunare". Nell'ambito del programma, l'Italia è stata selezionata per realizzare la prima struttura destinata ad accogliere gli astronauti sul suolo lunare e per costruire i moduli abitativi della futura stazione spaziale Gateway nell'orbita lunare. "Lugre è, quindi, un coronamento del nostro coinvolgimento in questo importante programma di esplorazione e permetterà, dopo il completamento della missione, di studiare i moltissimi dati raccolti in due mesi di missione per tutta la comunità scientifica per futuri sviluppi e ricerca tecnologica".