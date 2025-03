ENTI LOCALI

Province, spinta sulla riforma. Asse rosso-verde in Piemonte

Dall'assemblea Upi di Asti la proposta di una legge regionale. Il pressing di Cirio. Ravetti (Pd) apre a un percorso condiviso: "Sono d'accordo con il governatore e la Lega". Appello a Governo e Parlamento: "Elezioni dirette e più risorse"

Se la controriforma delle Province il ministro Roberto Calderoli ce l’ha già pronta – per usare le parole del governatore del Piemonte Alberto Cirio – in un cassetto, è un altro cassetto che va cercato per trovare i soldi indispensabili per riportare gli enti territoriali a fare ciò che facevano e ad essere ciò che erano prima della sciagurata e universalmente disconosciuta riforma dell’allora ministro del Pd Graziano Delrio.

Che il nodo principale davanti al quale, fino a oggi, si è strozzato qualunque tentativo di ridare ordine e dignità alle Province sia quel non meno di un miliardo necessario ogni anno, non vi sono dubbi. Che segnali di possibili passi in avanti, sia pure su un terreno impervio, si stiano palesando appare altrettanto evidente, così come una inusuale volontà trasversale e possibile condivisione di intenti tra destra e sinistra, pur in un ambito tradizionalmente divisivo come, appunto, quello delle riforme.

In questo senso parrebbe doversi leggere l’apertura che arriva proprio dal Piemonte, dove alla prefigurazione ottimistica del presidente della Regione circa il percorso verso il ripristino delle antiche competenze degli enti territoriali e l’altrettanto auspicato ritorno al suffragio universale, al posto dell’attuale sistema di voto ponderato di secondo grado per eleggere presidente e altri organi delle Province, risponde a strettissimo giro di posta proprio il Partito Democratico con il consigliere regionale e vicepresidente di Palazzo Lascaris Domenico Ravetti. “Sulla riforma delle Province e sulla necessità di ridare loro dignità sono d’accordo con Cirio, con il neopresidente dell’Upi Piemonte Alessandro Lana e con la Lega”, scrive l’esponente dem usando un linguaggio molto diretto, aprendo a un asse rosso-verde. Asse che, in questo caso, attraverso il ruolo di Cirio, non solo di governatore, ma anche di vicesegretario di Forza Italia la cui posizione sulla riforma delle Province non vede le riserve poste, invece, sull’altra e più discussa questione sempre nelle mani di Calderoli, ovvero l’autonomia rafforzata per le Regioni.

“Dalla riunione dell’Unione Province Italiane del Piemonte – spiega Ravetti – è emersa un'esigenza di chiarezza sul futuro di questi enti, che sono stati erroneamente demonizzati come inutili, ma che servono realmente ai cittadini, venendo a toccare temi concreti che interessano la loro quotidianità. Se il Governo nazionale decidesse di stanziare le necessarie risorse per la gestione di un elenco preciso e chiaro di funzioni, evitando sovrapposizioni, allora – prosegue il n umero due del parlamentino piemontese – sarebbe opportuno anche rimettere nelle mani degli elettori la scelta del presidente e del consiglio provinciale”.

Quello del Piemonte è un appello, bipartisan appunto, che si aggiunge a quelli di altre regioni dove il tema del superamento della Delrio continua ad essere una delle questioni cruciali legata alla gestione del territorio e all’erogazioni di servizi sempre più complicata. Pochi giorni addietro a Monza nel corso di un convegno su questo tema l’appena eletto presidente nazionale di Upi, il piddino Pasquale Gandolfi che guida la Provincia di Bergamo, si è rivolto a Governo e Parlamento: “Facciano sintesi sulla riforma. Non solo elezioni, ma anche risorse. Quello che chiediamo è di non arrivare a chiudere una riforma delle Province che intervenga solo sulle elezioni, senza assicurare le risorse per i servizi ai cittadini, perché così l’intervento sarebbe molto limitato”. Gandolfi ha chiesto aiuto anche alle Regioni: “Come Upi abbiamo definito una proposta di legge regionale che potrebbe essere adottata da subito dalle Regioni, anche in assenza della riforma nazionale. Non è una strada per bypassare la riforma, ma di certo è un modo per iniziare. Le Regioni – ha aggiunto – possono restituire alle Province funzioni e risorse”.

E a questo proposito sempre il Piemonte sembra portarsi avanti, nella prospettiva dell’auspicata messa in soffitta dell’attuale normativa, con un riordino delle Unioni di Comuni cui sta lavorando l’assessor leghista Enrico Bussalino anche sulla scorta dell’esperienza maturata proprio guidando una Provincia, nel suo caso quella di Alessandria. Comuni che entrano ed escono in continuazione da queste Unioni pregiudicandone spesso l’efficienza e la programmazione, competenze da definire più compiutamente e possibilità di ottenere fondi in maniera ancora più ingente, sono gli obiettivi di una legge che dovrebbe superare quella attuale che porta il nome dell’allora assessore, sempre della Lega, Elena Maccanti e che risale ormai al 2012.